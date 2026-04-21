L'incredibile tuffo della Yangwang U8: ora c'è anche l'auto che nuota

Non si tratta dell'ennesima dimostrazione superflua e "spaccona": l'automobile che sa nuotare può essere solo l'ennesima curiosità da archiviare, ma anche qualcosa di più. La prova cha abbiamo affrontato nella gigantesca factory del Gruppo BYD a Zhangzhou (Cina) nasce dalla necessità di rispondere a situazioni di pericolo causate dalle forti alluvioni che colpiscono con sempre maggiore frequenza molte zone del Pianeta a causa del cambiamento climatico. Questa condizione di guida simula l'attraversamento in acque profonde e permette di effettuare i test di impermeabilità dei veicoli.

L'auto si chiama Yangwang U8, ed è un lussuoso Suv 100% elettrico. La piscina del Centro Prove dove si è immerso invece ha una lunghezza di 70 metri per una larghezza di 15, ed è profonda 1,8 metri. Nel corso del nostro test questo gigantesco veicolo di oltre 5,3 metri di lunghezza, forte di un abitacolo di alta qualità - con rivestimenti in pelle nappa e numerosi schermi ad alta risoluzione - si avvicina lentamente allo specchio d'acqua e si tuffa con l'inaspettata grazia di un elefante d'acciaio. Non appena i sensori rilevano che la profondità dell'acqua supera il livello di un metro, il veicolo passa automaticamente in Floating Mode, la modalità di galleggiamento. Questo grazie a 3 lidar, 5 radar, 13 telecamere e dei sensori di onda posizionati sotto agli specchietti retrovisori, il tutto per misurare la profondità dell’acqua.

Yangwang U8 è un ibrido plug-in che può erogare quasi 1.200 Cv (880 kW), con un motore a benzina da 2 litri accoppiato a una batteria da 49 kWh. Si parte con il 96% di batteria, il motore a combustione si spegne, le sospensioni idrauliche DiSus-P si sollevano al massimo livello e i finestrini si chiudono automaticamente, mentre si apre il tetto panoramico, che in questo caso ha la funzione di uscita di emergenza.

La vettura si spinge nell'acqua grazie ai motori elettrici che fanno girare le ruote, garantendo propulsione e capacità di sterzata. In modalità galleggiamento, l’U8 può navigare per un massimo di 30 minuti a una velocità di circa 3 km/h. Fa una certa impressione vedere il cofano completamente sommerso e non avvertire presenza di acqua nell’abitacolo. Mentre all'uscita dalla piscina, l'auto scarica a terra tutta l'acqua incamerata, "sgocciolando" per alcuni minuti. Una prova davvero di grande impatto, che testimonia la tecnologia d'avanguardia del Gruppo BYD.

La gamma si articola su quattro combinazioni di motore e batteria, tutte a trazione anteriore. Alla base c’è la versione da 85 kW (116 CV), con batteria LFP da 37 kWh netti e un’autonomia dichiarata di circa 300 km. Segue una variante da 99 kW (135 CV), con la stessa batteria e pari autonomia. Stupefacente in realtà è anche il prezzo: in attesa di vederla anche in Europa, la Yangwang U8 al momento è in vendita solamente in Cina a 1.089.000 yuan, equivalenti a circa 140.000 euro, optional esclusi.



