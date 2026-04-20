Chi è Augusto Mascagna, il nuovo vescovo di Pescia e Pistoia

Cambio di guardia nella diocesi di Pescia e Pistoia. Papa Leone XIV ha accettato la rinuncia al governo pastorale delle diocesi di Pescia e Pistoia, unite in persona Episcopi, presentata dal vescovo Fausto Tardelli, e ha nominato suo successore Augusto Mascagna, del clero della diocesi di Civita Castellana, finora parroco della concattedrale Santa Maria Assunta di Orte e delegato della Pastorale familiare diocesana. Le due sedi (Pescia e Pistoia) sono state nuovamente unite in persona Episcopi. Mascagna, 62 anni, nato il 12 marzo 1964 a Caprarola (Viterbo), è stato ordinato sacerdote il 15 aprile 1989 per la diocesi di Civita Castellana dopo la formazione al Pontificio Seminario Romano. Ha conseguito la licenza in Teologia presso la Pontificia Università Lateranense. Tra gli incarichi ricoperti: viceparroco della cattedrale di Civita Castellana, parroco della Regina Pacis di Anguillara e della Santi Vincenzo e Anastasio di Rignano Flaminio, direttore spirituale del Centro vocazionale, docente di Teologia fondamentale e dogmatica. È anche segretario del Consiglio presbiterale e referente diocesano del Cammino sinodale delle Chiese in Italia.