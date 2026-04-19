Di fronte all'IA non lasciamoci prendere né dalla paura né dall'euforia

Stiamo vivendo un passaggio epocale. Non è la solita novità tecnologica, destinata a essere presto assorbita e dimenticata. L’intelligenza artificiale è diversa: non è un nuovo strumento tra tanti, ma una macchina capace di imitare la nostra capacità di apprendere, decidere, creare. Per la prima volta nella storia, l’umano si trova di fronte a qualcosa che assomiglia alla sua stessa intelligenza. Questa somiglianza ci disorienta. Da un lato, suscita entusiasmi senza limiti: si annuncia l’era della “singolarità tecnologica”, in cui l’IA supererà l’intelligenza umana, risolverà i nostri problemi, ci libererà dalla fatica, forse persino dalla morte. Dall’altro lato, genera paure profonde: perderemo il lavoro, il controllo, l’autonomia; le macchine diventeranno padroni, e noi, inconsapevolmente, schiavi?

Di fronte a questo, i credenti reagiscono spesso in due modi opposti. C’è chi si lascia prendere dalla paura: l’IA sarà il cavallo di Troia di un potere disumano, bisogna ritirarsi, opporsi, difendere un’umanità minacciata. E c’è chi si abbandona a un entusiasmo acritico: finalmente possiamo potenziare l’uomo, superare i limiti, realizzare il sogno di una creatività senza confini. Entrambe le reazioni sono comprensibili, ma entrambe – occorre dirlo con franchezza – sono insufficienti. Perché entrambe dimenticano una domanda fondamentale: con cosa abbiamo a che fare, se lo guardiamo non con gli occhi della tecnica ma con quelli della fede? C’è un “pensiero cattolico” sull’IA? La Rivelazione cristiana è un “sapere” che getta luce sulla natura e sulle funzioni dell’algoritmo? E soprattutto: come possiamo abitare questo tempo senza esserne travolti? Proviamo a operare un discernimento che, partendo dall’antropologia cristiana, ci permetta di usare la tecnica, vivendo il nostro tempo senza smarrirci.

La paura e la sua storia

La paura della tecnica non è nuova. I monaci del Medioevo temevano il mulino ad acqua perché, dicevano, toglieva tempo alla preghiera. Nel Novecento, molti vedevano nella televisione l’anticristo che avrebbe svuotato le chiese. Eppure, la storia insegna che la paura paralizza e spesso ci fa perdere occasioni per abitare umanamente il mondo che cambia. La paura dell’IA ha una radice più profonda. Non è solo paura di perdere il lavoro: è paura di essere sostituiti. L’IA sembra mimare l’intelligenza stessa, e con essa la creatività, la capacità di relazione, persino l’empatia. Se una macchina può fare ciò che credevamo essere il tratto distintivo dell’umano, allora cosa resta di noi? Questa paura, se non elaborata, può condurre a una fuga dal mondo: a un ritiro in una presunta “purezza” umana che, in realtà, non esiste. L’uomo è da sempre un essere tecnico: dal primo strumento di pietra alla ruota, dalla stampa a internet, la tecnica è parte costitutiva del suo abitare la terra.

L’euforia e la sua menzogna

Anche l’euforia è però un inganno: è spesso una forma mascherata di idolatria. Mettiamo la nostra salvezza in ciò che abbiamo costruito con le nostre mani. L’idolatria non è solo adorare statue, ma riporre la speranza in ciò che non può salvarti. Quando pensiamo che l’IA ci renderà immortali (il sogno del mind uploading), o che potremo finalmente controllare tutto, o che la macchina saprà cosa è meglio per noi, stiamo costruendo un idolo. E l’idolo, prima o poi, delude. Non perché sia malvagio in sé, ma perché pretende di dare ciò che non ha: l’infinito, la salvezza, il senso. L’euforia tecnologica ha un’altra insidia: ci fa dimenticare la domanda su chi siamo. Se tutta l’attenzione è concentrata su cosa possiamo fare, su quanto possiamo potenziare, la questione dell’identità – dell’anima, della vocazione, del destino – viene messa da parte. E quando l’identità vacilla, ogni potenziamento diventa privo di direzione.

Il discernimento: una via diversa

La fede ci chiede un altro atteggiamento: il discernimento. Non fuggire né arrendersi, ma guardare con chiarezza, sapendo che ogni creatura – anche un algoritmo – può essere assunta in un cammino di umanizzazione, oppure diventare strumento di disumanizzazione. Dipende da noi, e da quale idea di uomo portiamo nel cuore. Il discernimento non è una tecnica, non è un insieme di regole. È un abito spirituale: la capacità di leggere i segni dei tempi alla luce della Parola, di distinguere ciò che edifica da ciò che distrugge, ciò che serve l’amore da ciò che lo sostituisce. È l’atteggiamento di chi sa che la storia non è in balìa di forze oscure, ma è affidata alla libertà responsabile dei figli di Dio. Una domanda è allora decisiva: che cosa significa essere umani? Senza una risposta, ogni discussione sull’etica dell’IA resterà superficiale. L’etica, da sola, non basta. Come ha ricordato Leone XIV più volte, senza un’antropologia viva, l’etica diventa un codice astratto, e la fede rischia di disincarnarsi.

La tradizione cristiana: l’uomo come immagine

La tradizione cristiana ha una risposta chiara, spesso dimenticata anche dentro le nostre comunità: l’uomo è creato a immagine e somiglianza di Dio (imago Dei). Questo non significa che l’uomo sia Dio, ma che porta inscritta in sé una vocazione all’infinito. Il suo desiderio non ha confini naturali perché il suo orizzonte è l’infinito stesso. Non è un essere autosufficiente, ma un essere in relazione: con Dio, con gli altri, con il creato. Essere immagine significa che l’uomo non somiglia a Dio dall’esterno, ma porta in sé, nella sua struttura più profonda, una traccia dell’Archetipo. Non è una proprietà aggiuntiva, non è un “dato” estraibile o replicabile. È il fondamento stesso della sua dignità che non deriva dalle sue funzioni (quanto è intelligente, produttivo, efficiente), ma dal suo essere pensato e amato prima della fondazione del mondo. Antonio Rosmini, uno dei teologi che meglio ha sviluppato questa intuizione, parlava di un “divino nell’uomo”: un lume intellettuale che non è Dio stesso, ma è la presenza creaturale del Verbo nell’intelletto umano. Questo lume è ciò che rende l’uomo capace di verità, di bene, di bellezza.

Perché questo cambia il nostro rapporto con l’IA

Se partiamo da qui, il discorso sull’IA cambia radicalmente. Non ci chiediamo più “quanti limiti dobbiamo imporre?”, ma “come possiamo usare questa tecnologia perché serva la vocazione umana all’infinito?”. Non ci chiediamo “l’IA è pericolosa?”, ma “quale umanità vogliamo che l’IA serva?”. L’etica non diventa una recinzione, ma una sapienza di orientamento. L’IA è uno strumento straordinario. Può potenziare la conoscenza, la cura, la creatività, persino la preghiera (pensiamo alle app per la lectio). Se però la usiamo per sostituire la relazione, per fuggire dalla fragilità, per accumulare potere senza direzione, allora diventa un idolo che ci allontana dalla nostra verità. La differenza non è nella tecnica, ma nel cuore di chi la usa. I credenti sono chiamati a un compito delicato: usare l’IA senza adorarla, tenendo gli occhi fissi su Colui che è l’unico Signore. Non c’è bisogno di avere paura, ma nemmeno di ingenuità. Serve una comunità che sappia dire: “questo strumento è buono se serve l’amore; diventa cattivo se sostituisce l’amore”.

Un tempo da abitare, non da subire

Il tempo che abbiamo tra le mani non è un tempo da subire passivamente, né da celebrare acriticamente. È un tempo da abitare: con intelligenza, con cuore, con discernimento. La rivoluzione digitale non è il compimento della storia né la sua fine. È una delle tante trasformazioni che l’umano attraversa, e che la fede è chiamata a illuminare: non siamo soli in questo passaggio. C’è una tradizione, una sapienza, una fede che ci ha preceduto e che ci accompagna. C’è una Parola che ci dice chi siamo, prima ancora che decidiamo cosa fare. L’umano non è un prodotto, ma un dono. Non è un problema da risolvere, ma un mistero da custodire. Con questa consapevolezza, possiamo entrare nel futuro senza paura e senza ingenuità.

(1 - continua)