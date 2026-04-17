Meno di 1,5 euro per fare 100 km: dalla Spagna arriva Liux Big

La prima notizia è che non è cinese, ma spagnola. E già questa è un'anomalia in fatto di debutti automobilistici, di questi tempi geograficamente monopolizzati (o quasi) da vetture di provenienza asiatica. La seconda è che è piccola - anche se si chiama BIG -, tendenza sino a poco tempo fa poco "battuta" dai costruttori, ma ora in netta risalita grazie soprattutto alla moda dei quadricicli. A produrla è Liux, società spagnola di mobilità fondata nel 2021 dagli imprenditori Antonio Espinosa de los Monteros e David Sancho Domingo. La sua missione è produrre auto elettriche urbane più efficienti e sostenibili. L’azienda combina ingegneria avanzata, biocompositi recuperabili, design modulare e processi proprietari per progettare veicoli adattati alle nuove sfide della mobilità urbana.

La Liux Big, che sarà lanciata in Europa entro giugno, in realtà è tecnicamente un quadriciclo "pesante" di categoria L7e, quella che indica i veicoli a quattro ruote destinati al trasporto di persone (max 450 kg a vuoto) o merci (max 600 kg), con una potenza del motore di 15 kW, che superano i 45 km/h di velocità (generalmente fino a 80 km/h) e richiedono la patente B o B1 per essere guidati. Si posiziona come un veicolo urbano sostenibile ed efficiente, grazie all'architettura leggera a due posti, la carrozzeria in fibra di lino e le sue batterie modulari. Con una lunghezza di 2,7 metri, offre un design originale sia in termini di stile sia per il suo impegno verso una produzione sostenibile, con il potenziale di ridurre l’impronta di carbonio del 40% rispetto a un’auto elettrica urbana, e fino all’80% rispetto a un Suv con motore a combustione.

Secondo il costruttore, i dati verificati posizionano Liux Big come un nuovo punto di riferimento in termini di efficienza e consumo energetico nella mobilità europea, confermando prestazioni eccezionali: con la batteria da 15 kWh raggiunge un’autonomia di 215 km e un consumo record di 7 kWh/100 km. La versione da 20 kWh dovrebbe superare i 270 km di autonomia, una prestazione senza precedenti nella categoria L7e. Il merito è della struttura del telaio superiore, sviluppata utilizzando un composito ultraleggero, con un peso totale di soli 45 kg. La maggior parte del peso del veicolo è concentrata nella parte inferiore del telaio, dove si trovano i componenti di sicurezza resistenti agli urti e il gruppo propulsore. Il costo energetico per percorrere 100 km è di soli 1,40 euro (basato su un costo domestico dell’elettricità di 0,20 €/kWh). Con una capacità massima di ricarica AC da 6,6 kW, la batteria da 20 kWh può passare dal 20% all’80% in meno di 4,5 ore.

Francia, Spagna e Italia sono i primi mercati nei quali ha completato con successo tutti i test di omologazione prevista per questo tipo di veicoli, entrando nella fase finale di certificazione in vista della sua prossima commercializzazione. Il listino non è ancora ufficiale, ma il prezzo dovrebbe partire da meno di 18.000 euro (eventuali incentivi esclusi).