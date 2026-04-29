Guidare in Costiera Amalfitana? Per Autotrader è la quarta strada migliore al mondo

Ci sono classifiche subito convincenti. Altre non di rado sballate. E altre ancora che richiedono un'interpretazione attenta. Un abitante della Campania o un italiano che frequenta la regione può restare perplesso di fronte alla notizia che in una graduatoria originale - compilata da Autotrader, uno dei siti di vendita per le auto più popolari al mondo con milioni di utenti - la Costiera amalfitana sia entrata tra le dieci migliori strade al mondo su cui guidare. Si tratta tecnicamente della della SS 163 Amalfitana, una cinquantina di km tra Meta, in provincia di Napoli, e Vietri sul Mare, in provincia di Salerno. Ideata sotto il Regno delle Due Sicilie nel 1832 e aperta nel 1850, è diventata Strada Statale solo nel 1953. Sul fatto che sia unica, meravigliosa e romantica, con scorci di mare incredibili e ricca di tornanti scavati nella roccia, nessuno discute. Ma da sempre ha un serio problema: nei mesi turistici - sempre più numerosi - a causa della grande affluenza di persone, alcuni tratti subiscono particolari difficoltà di scorrimento (tanto che vengono presi provvedimenti per limitare la circolazione nelle ore diurne) e accade spesso che, nei tratti più stretti, ci siano rallentamenti dovuti al contemporaneo passaggio di autobus nelle due direzioni, entrambe a una sola corsia.

Ma non è una classifica sbagliata, perchè Autotrader - con la consulenza di un famoso meteorologo britannico Jim N R Dale, fondatore del British Weather Services - l'ha stilata in base a un concetto: dove guidare è semplicemente più piacevole, grazie a condizioni climatiche quasi perfette. Ed ecco spiegato il quarto posto assoluto al mondo. Nel commento si legge: "Qui il clima mediterraneo fa la differenza: temperature piacevoli, cielo spesso limpido e condizioni che permettono di godersi ogni curva senza stress". Al tempo stesso si aggiunge che "i tornanti e le carreggiate strette richiedono attenzione, ma proprio questo rende l’esperienza ancora più coinvolgente per chi ama guidare. Primavera e inizio estate sono i momenti ideali per mettersi in viaggio". In effetti è un ottimo consiglio per gli stranieri, gli italiani lo sanno da una vita.

In cima alla classifica di Autotrader troviamo la Garden Route, un percorso costiero in Sudafrica di circa 300 km che sembra fatto apposta per chi ama guidare: temperature miti, vento quasi assente e visibilità ottima. Subito dietro ci sono due icone assolute dei road trip, la Route 66 e la Pacific Coast Highway, dove il clima secco e le lunghe giornate di sole rendono ogni viaggio un’esperienza da ricordare. Non è un caso che gli Stati Uniti dominano la classifica: qui le condizioni meteo e il poco traffico, soprattutto in alcune aree, sono ideali per mettersi al volante senza pensieri e fare centinaia di km con la guida (semi) autonoma. A chiudere la classifica ci sono la spagnola Costa Brava Coastal Roads, l'australiana Great Ocean Road, la canadese Icefields Parkway, la francese Loire Valley Drives, la statunitense Kahekili Highway e la norvegese Norwegian Atlantic Road.