Cupra Raval, l'estetica del futuro tra ribellione e sostenibilità

In un’epoca di transizione in cui l’automobile rischia di diventare un elettrodomestico silenzioso e asettico, c'è una vettura che debutta sulla scena come un atto di ribellione estetica e tecnica. Non è solo l'attesa incursione del marchio Cupra nel segmento B, ma una dichiarazione d’intenti: dimostrare che l’efficienza elettrica può convivere con un’anima sportiva. Progettata, sviluppata e prodotta a Martorell, la Raval prende il nome dal quartiere più creativo e ribelle di Barcellona, interpretandone lo spirito attraverso una proposta che va oltre le convenzioni della mobilità a "zeo emissioni": compatta nelle dimensioni, ma sorprendentemente spaziosa, emozionale nella guida (almeno questo promette), e distintiva nel design.

Lunga appena 4,03 metri, la Raval condensa in dimensioni cittadine un linguaggio stilistico aggressivo e sofisticato. Il frontale è dominato dalla nuova firma luminosa a tre triangoli, che conferisce allo sguardo dell'auto una profondità quasi ipnotica. Le linee non sono semplicemente tese, sono tormentate da nervature che giocano con la luce, culminando in un posteriore muscoloso dove l'estrattore e lo spoiler non sono semplici decori, ma elementi funzionali alla stabilità. E con un design che non cerca di compiacere tutti, ma cerca di conquistare chi vede nell'auto un'estensione della propria personalità urbana.

Mentre molte city-car elettriche puntano tutto sul comfort, la Raval è stata "accordata" come uno strumento di precisione. Basata sulla piattaforma MEB Small, la vettura adotta una configurazione a trazione anteriore che, grazie al lavoro dei tecnici Cupra, non ne limita la dinamica. L'abitacolo è una celebrazione dell'economia circolare senza sacrificare il lusso percepito. I sedili CUP Bucket sono piccoli capolavori di ingegneria tessile: realizzati con la tecnica del 3D knitting, sono prodotti in un unico pezzo senza cuciture, azzerando gli scarti di produzione. L'atmosfera è quella di un cockpit digitale dove ogni dettaglio, dalle fibre naturali in lino e canapa dei pannelli porta al sistema audio Sennheiser da 12 altoparlanti, concorre a creare un'esperienza immersiva.

La gamma si articola su quattro combinazioni di motore e batteria, tutte a trazione anteriore. Alla base c’è la versione da 85 kW (116 CV), con batteria LFP da 37 kWh netti e un’autonomia dichiarata di circa 300 km. Segue una variante da 99 kW (135 CV), con la stessa batteria e pari autonomia. Entrambe supportano la ricarica fino a 11 kW in AC: la prima arriva a 50 kW in DC, la seconda a 88 kW. Le versioni Endurance e VZ adottano invece batterie NMC da 52 kWh netti, con ricarica fino a 105 kW in DC. La Endurance, da 155 kW (211 CV), promette 450 km di autonomia, mentre la VZ, da 166 kW (226 CV), circa 400 km. Motori e batterie sono di nuova generazione: le celle PowerCo di tipo cell-to-pack permettono un risparmio di spazio e peso, aumentando la densità energetica di circa il 10%.

Su strada in Italia la Cupra Raval arriverà in agosto. Il suo posizionamento di prezzo, che parte da circa 26.000 euro per le versioni d'accesso arrivando ai 39.950 euro per la ricca Launch Edition VZ, la colloca in una fascia competitiva ma ambiziosa. Il vero valore aggiunto, però, non sta nei numeri, ma nel carattere. In un mondo di auto "copia e incolla", Cupra ha avuto il coraggio di rischiare, portando su strada un oggetto che sembra uscito da un videogioco cyberpunk. È, in definitiva, la prova che il design spagnolo ha scelto una strategia coraggiosa, trasformando una necessità industriale in un oggetto del desiderio.