Metro Italia consegna le targhe Guida Michelin ai 31 "stellati" del Lazio

Commercio all'ingrosso e gastronomia sempre più di pari passo. Per il nono anno consecutivo Metro Italia ha consegnato le targhe ufficiali "Guida Michelin". Per il Lazio la cerimonia si è tenuta a Roma alla terrazza degli Aranci, all'hotel Waldorf Astoria Rome Cavalieri che da trent'anni ospita lo chef Heinz Beck e il suo ristorante "La Pergola". Il colosso distributivo Metro si conferma così partner d'eccellenza per il mondo Horeca (alberghi, ristoranti e bar) a supporto dei professionisti della ristorazione italiana. E sono ben 31 in tutto il Lazio i ristoranti che per quest’anno hanno ottenuto il prestigioso riconoscimento. Consegnate, per la prima volta invece, anche le targhe "Bib Gourmand", che identificano i ristoranti che si distinguono per offrire invece esperienze gastronomiche d'eccellenza a prezzi accessibili.

«Stiamo andando nella direzione giusta - ha detto ai premiati Guido Cassago, direttore Sales & operations di Metro Italia - perché vogliamo creare un network su di voi. Il Lazio è una delle regioni più importanti per la gastronomia. E lo è grazie al lavoro e al sacrificio di tutti voi che lo fate al massimo livello. Roma inoltre è la città più stellata d’Italia, con 20 ristoranti nel solo territorio comunale. Noi possiamo offrirvi oltre 22mila prodotti di qualità, di cui oltre 7mila vengono da piccoli produttori locali. Con la nostra Academy sosteniamo inoltre la formazione dei giovani e forniamo loro strumenti di crescita». E l'amministratore delegato, David Martinez Fontano, spagnolo, ha ricordato che oggi «il 90% del fatturato italiano viene dal settore Horeca» e che, al suo interno, «sta crescendo il peso della consegna diretta grazie ai tre centri logistici "food service" attivi in Italia», con quello di Pomezia per il Lazio che opera accanto a quelli di Milano e di Pontedera, in Toscana, canale che «integra e si affianca alla distribuzione classica e al canale digitale», ha concluso Fontano. Metro vanta in Italia uno staff di 3.600 dipendenti ed è presente in Italia in 16 Regioni, con 46 punti vendita, mentre nel mondo opera in più di 30 Paesi, impiegando oltre 85mila persone. Un settore, quello alimentare, che per ora non conosce crisi: nell’anno fiscale 2024/25, Metro Italia ha generato vendite pari a 2,133 miliardi di euro.