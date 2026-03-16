Unicredit lancia Ops su Commerzbank per superare il 30%

UniCredit ha annunciato il lancio di un'offerta pubblica volontaria di scambio su Commerzbank. L'offerta è finalizzata a superare la soglia del 30% prevista dalla normativa tedesca in materia di offerta pubblica di acquisto nonché a favorire un confronto costruttivo con Commerzbank e con i suoi principali stakeholder. Si prevede che l'offerta di Unicredit su Commerzbank sarà formalmente avviata all'inizio di maggio, con un periodo di adesione di quattro settimane. Lo rende noto Unicredit. Il rapporto di cambio dell'Offerta sarà determinato da BaFin (l'Autorità federale di vigilanza finanziaria tedesca) nei prossimi giorni sulla base del prezzo medio ponderato per i volumi (Vwap) degli ultimi tre mesi delle azioni Commerzbank e UniCredit. Le aspettative, al momento, parlano di un rapporto pari a 0,485 azioni UniCredit per ciascuna azione Commerzbank, che corrisponde ad un prezzo di 30,8 per azione Commerzbank, ovvero un premio del 4% rispetto al prezzo di chiusura del 13 marzo 2026. UniCredit è tuttora in attesa dell'approvazione del programma di acquisto di azioni proprie 2025, per un importo pari a 4,75 miliardi, da parte dell'assemblea degli azionisti prevista per il 31 marzo, nonché della relativa autorizzazione della Bce. Il programma di acquisto di azioni proprie sarà avviato successivamente alla chiusura del periodo di adesione all'Offerta e dipenderà dal livello finale di adesioni alla stessa.

Si prevede che UniCredit raggiunga una partecipazione in Commerzbank superiore al 30%, senza tuttavia acquisirne il controllo. Ciò consentirebbe a UniCredit di evitare di aggiustare costantemente la propria partecipazione per rimanere al di sotto della soglia del 30% in ragione del programma di acquisto di azioni proprie in corso da parte di Commerzbank, nonché di poter successivamente incrementare liberamente la propria partecipazione sul mercato o con altre modalità. UniCredit detiene attualmente una partecipazione diretta di circa il 26% in Commerzbank e un'ulteriore posizione di circa il 4% tramite total return swap.