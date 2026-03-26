Gasparri è stato "sfiduciato" da 14 senatori di Forza Italia
di Redazione romana
In una lettera il pressing sul capogruppo a Palazzo Madama, invitato a lasciare. Tra i firmatari anche i ministri Zangrillo e Casellati. Per prendere il suo posto la candidata è Stefania Craxi
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March 26, 2026
Quattordici senatori di Forza Italia (sui 20 complessivi del gruppo) hanno firmato una lettera in cui, in sintesi, si afferma che per l'unità del partito è opportuno sostituire il capogruppo a Palazzo Madama, Maurizio Gasparri. A sottoscriverla, anche i ministri Paolo Zangrillo ed Elisabetta Casellati, a quanto si apprende da fonti parlamentari di FI. A Gasparri sarebbero state date 48 ore per gestire la exit strategy. Per prendere il suo posto la candidata più accreditata è Stefania Craxi, attualmente presidente della commissione Esteri e difesa. «Non ho nulla da dichiarare», ha risposto Gasparri, interpellato dall'Ansa al riguardo. Le dimissioni dovrebbero arrivare in giornata. Nel pomeriggio è stata convocata una riunione dei senatori azzurri e all'ordine del giorno ci sarà la questione e la scelta del successore.
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