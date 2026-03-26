Gasparri è stato "sfiduciato" da 14 senatori di Forza Italia

Quattordici senatori di Forza Italia (sui 20 complessivi del gruppo) hanno firmato una lettera in cui, in sintesi, si afferma che per l'unità del partito è opportuno sostituire il capogruppo a Palazzo Madama, Maurizio Gasparri. A sottoscriverla, anche i ministri Paolo Zangrillo ed Elisabetta Casellati, a quanto si apprende da fonti parlamentari di FI. A Gasparri sarebbero state date 48 ore per gestire la exit strategy. Per prendere il suo posto la candidata più accreditata è Stefania Craxi, attualmente presidente della commissione Esteri e difesa. «Non ho nulla da dichiarare», ha risposto Gasparri, interpellato dall'Ansa al riguardo. Le dimissioni dovrebbero arrivare in giornata. Nel pomeriggio è stata convocata una riunione dei senatori azzurri e all'ordine del giorno ci sarà la questione e la scelta del successore.