C’è una classe che ha i confini sterminati della foresta dei Vosgi, in Francia. C’è un nonno che ricorre solo agli elementi della natura - alberi, animali, agenti atmosferici, sentieri, suoni - per spiegare al nipote i fondamenti della vita. Per raccontare episodi ed emozioni che vedono protagonista anche un padre. Tre generazioni immerse nel ciclo della vita che si ascoltano e si spiegano, si guardano e imparano una dell’altra in un angolo sospeso di mondo, in cui la modernità d’affaccia solo nella tecnologia raffinata, macchine fotografiche, binocoli, visori notturni, che nonno, padre e nipote impiegano per osservare le meraviglie di una foresta che, al di là delle apparenze, si muove, palpita e canta con melodie che possono ascoltare soltanto coloro che hanno la pazienza, la capacità e il desiderio di ascoltare. Proprio come Vincent Munier che con il padre Michel e il figlio adolescente Simon sono i protagonisti di un film, Il canto della foresta – in questi giorni nelle sale – che racconta un delicato ed emozionante rapporto. Munier, celebre fotografo naturalista, racconta in questa sua nuova opera un impegno che passa dall’ecologia alla pedagogia per mandare un messaggio profondo e denso di contenuti. La natura non è solo uno spettacolo straordinario che va custodito, rispettato e da cui si può imparare, ma è anche lo specchio di ciò che, come uomini, siamo stati e di ciò che saremo. È una scuola di vita che ci accompagna e ci aiuta a coltivare valori come il rispetto, l’attesa, la pazienza, la capacità di stupirsi e di rendere grazie. Le immagini, offerte con la lentezza e l’alone di mistero indispensabili in una foresta, sono meravigliose. Arrivano poco a poco e si delineano senza effetti speciali, con la verità di un angolo di bosco osservato da lontano, con rispetto e misura. Siamo lontanissimi dai ritmi accelerati e dai colpi di scena dei soliti documentari naturalistici. Qui la nebbia, la pioggia, gli alberi e gli animali – cervi, volpi, linci, gufi, anatre e tante altre specie – sono funzionali agli insegnamenti che nonno e padre indirizzano al nipote.

Nessun tono paternalistico. Il messaggio educativo arriva in modo lieve, rispettoso, con la forza dell’esempio prima che della parola. Nonno e padre raccontano quello che hanno fatto e tuttora fanno per osservare e raccontare la natura, si sporcano le mani, non hanno paura di rimanere immobili sotto gli alberi mentre piove, nevica, mentre la notte inghiotte ogni forma ma lascia scorrere mille rumori e mille suggestioni. E Simon, il nipote, a sua volta si emoziona e impara, in una trasmissione familiare che sarebbe auspicabile in tante altre circostanze. Come nella natura l’alternarsi delle stagioni porta a compimento il suo ciclo biologico, con gli uccellini che imparano a volare, i cerbiatti che muovono i passi e le piccole volpi che poco a poco riconoscono tracce e odori delle prede, così nella famiglia la trasmissione dei saperi segna il mutamento delle funzioni. Nonno Michel racconta che, avventurandosi su un nevaio, ha consigliato al nipote di mettere i piedi sulle sue orme. Ma al ritorno, più sicuro del suo incedere lungo i sentieri del bosco, è il nipote ad aver indicato al nonno di fare altrettanto. Missione compiuta, verrebbe da dire. E infatti il nonno commenta: «Siamo in ciò che passa». La storia familiare che si snoda nella foresta del Vosgi – i Munier sono davvero originari di queste montagne – è molto più di un documentario scientifico. E infatti, non a caso, non ci sono dati o informazioni specialistiche sulle specie in via di estinzione raccontate nel lungometraggio, compreso il gallo cedrone, l’animale simbolo di un impegno naturalistico che vorrebbe contrapporsi al degrado dilagante. Anche i dialoghi sono ridotti al minimo. Ma è giusto così. Nella verità e nella bellezza della natura anche una specie considerata in via di estinzione come la famiglia ritrova i suoi ritmi e i suoi dinamismi. Mentre flora e fauna diventano allegorie di passaggi generazionali che rimandano al senso profondo della vita.