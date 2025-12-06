Torna Sofia, la nostra newsletter per la famiglia. E si occupa di open day

Dicembre è il tempo della scelta delle scuole superiori. Come sopravvivere, genitori e figli

Nel mese in cui le famiglie italiane si ritrovano a varcare le soglie degli open day, con il consueto carico di attese, paure e domande irrisolte, il nuovo numero di Sofia prova a restituire a quel passaggio un respiro più ampio. Non soltanto la scelta di una scuola, ma l’atto di immaginare un futuro possibile: proprio ciò che spesso, travolti da moduli, test, medie da mantenere e ansie da prestazione, finiamo per smarrire. A guidarci è un invito semplice: lasciare aperto non solo il giorno, ma lo sguardo e il sogno. Accompagnare i nostri figli senza sostituirci a loro, accettando che il cammino si definisca per tentativi, ripensamenti, intuizioni improvvise. In una società che pretende certezze precoci, ricordare che scegliendo si cresce — e che si cresce anche sbagliando — è un gesto di libertà.

In questa nuova puntata raccontiamo tutto ciò che abbiamo scoperto su orientamento, scuola, desideri, talenti invisibili. Entriamo nelle classi con Lorenzo Baglioni, nella “Piazza dei Mestieri”, nei libri e nei podcast che parlano davvero ai ragazzi. E proviamo a rimettere al centro ciò che conta: la possibilità che il futuro resti una promessa da mantenere, nonostante tutto quello che succederà nel frattempo.