Premio "Pontremoli - Città del Libro e della Famiglia", i 18 testi selezionati

Il Forum delle Associazioni Familiari, in collaborazione con il Comune di Pontremoli e la Fondazione Città del Libro, ha annunciato la selezione dei diciotto testi che hanno superato la prima fase della V edizione del Premio Letterario «Pontremoli – Città del Libro e della Famiglia», la cui cerimonia finale si terrà il 4 luglio 2026 a Pontremoli (Massa-Carrara). Le segnalazioni pervenute sono state 107 e provengono in larga parte da lettori, famiglie e realtà associative, oltre che da autori e case editrici: un dato particolarmente significativo, che evidenzia come l’iniziativa sia radicata non solo nel contesto editoriale, ma soprattutto nel tessuto associativo italiano.

«Il fatto che siano i lettori stessi a promuovere i testi rappresenta un elemento distintivo - osserva Adriano Bordignon, Presidente del Forum delle Associazioni Familiari - il Premio nasce infatti dall’esperienza concreta delle persone e delle famiglie, che riconoscono nei libri proposti opere capaci di raccontare con autenticità le relazioni familiari, tra sfide e risorse». Tra le opere segnalate, il Comitato organizzatore ha individuato i diciotto testi selezionati, costituiti da opere di narrativa edite per la prima volta nel 2025, che accedono ora alla fase successiva di valutazione. I volumi saranno sottoposti all’esame della Commissione, composta da diciotto esperti e presieduta da Francesco Giorgino. Le opere offrono uno sguardo ampio e articolato sull’esperienza familiare contemporanea, affrontando temi quali le relazioni affettive, la genitorialità, le fragilità, il dolore, la crescita e la rinascita. Ne emerge una narrazione viva, profonda e non stereotipata, capace di restituire la complessità della famiglia e il suo valore umano e sociale. «Il Premio - aggiunge Bordignon - si conferma così come un’importante iniziativa culturale e sociale volta a promuovere una riflessione autentica sulla famiglia, intesa non solo come realtà privata, ma come soggetto sociale fondamentale, capace di generare legami, coesione e bene comune». Entro il 31 maggio 2026, la Commissione individuerà i sei libri che formeranno la sestina finalista, che accederà alla fase conclusiva.

Abbraccio di famiglia – Stefania Squarcini – Kimerik

Ballare sotto la pioggia – Famiglie, separazioni e rinascite – Grazia Ofelia Cesaro – Feltrinelli

Dalla pancia e dal cuore – Luca Russo – Città Nuova

Due anime – Legami che curano e cambiano la vita – Alice Canale – Erga

E se… – Elena Chimetto – Albatros

Fai un bel respiro e ascolta – Donata Maria Biase – Baldini+Castoldi

Fino all’ultimo respiro – Storia di Niko e di suo padre Toto – Niko Cutugno – Baldini+Castoldi

Il sorriso di Elena – L’amore è più forte – Andreea Porcilescu – Sperling & Kupfer

Io che ti ho voluto così bene – Roberta Recchia – Rizzoli

Le cinque pietre – Rosario Esposito – Edizioni 2SAVE

Nel cuore del figlio – Pierluigi Vito – Città Nuova

Scialacca – Kristine Maria Rapino – Sperling & Kupfer

Sette giorni per un matrimonio – Marina P. Floris – Albatros

Sorprendimi ancora – Roberta Azzola – Bolis Edizioni

Supereroi in affido – Storie di bambini accolti in famiglia – Daniele Racca – San Paolo

Tecla – Valeria Petrullo – GAEditori

Via Tabacchi – Mario Abrate – Impremix Edizioni