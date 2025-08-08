Phoomo_Cedric; Phosal_Alexandre (icp online)

COMMENTA E CONDIVIDI













Le abilità sociali sono il ponte invisibile che permette ai nostri figli, come del resto a tutte le persone, di entrare in contatto con gli altri in modo efficace, empatico e costruttivo. Non si tratta solo di saper parlare o sorridere al momento giusto, ma di costruire dialoghi autentici, ascoltare con attenzione e contribuire in modo equilibrato alla comunicazione. Tuttavia, non tutti dispongono naturalmente di queste capacità e le difficoltà nel relazionarsi possono emergere per una serie di motivi: dall’insicurezza alla mancanza di esperienza, passando per tratti di personalità più riservati o veri e propri disturbi del comportamento sociale.

Ecco perché è importante accompagnare i nostri ragazzi a superare atteggiamenti che denotano carenze sulle modalità con cui una persona si esprime e interagisce. Non è raro incontrare individui che parlano incessantemente di sé, senza mai restituire la parola all’interlocutore, oppure che affrontano la conversazione con un tono sempre negativo, trasmettendo frustrazione più che interesse. Questa modalità comunicativa ha un effetto disgregante: mina la possibilità di instaurare un dialogo genuino e genera spesso disagio, fraintendimenti o addirittura allontanamento.

Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità, alla base di questi comportamenti c’è spesso un disagio emotivo. La comunicazione, in questi casi, diventa una sorta di valvola di sfogo utilizzata senza filtri, anche a costo di compromettere i rapporti con gli altri. Non è tanto la condivisione delle proprie difficoltà ad essere problematica, quanto il farlo in modo costante e senza sensibilità verso chi ascolta. È come se mancasse quel delicato equilibrio tra bisogno di espressione e rispetto del dialogo.

I ragazzi che hanno difficoltà sociali - così come gli adulti - tendono infatti, a concentrare la conversazione su di sé, raccontando episodi, problemi, abitudini e punti di vista personali con insistenza. Non sempre è un gesto mosso da egocentrismo, quanto piuttosto da una mancanza di strumenti relazionali. Manca la capacità di coinvolgere davvero l’altro, di fargli spazio, di porre domande autentiche. Così la conversazione si trasforma in un monologo che lascia poco respiro all’interazione.

A queste dinamiche si aggiunge spesso un tono negativo persistente: lamentele, giudizi severi, visioni pessimistiche del mondo. È una narrazione del reale che tende a mettere in luce solo ciò che non funziona, alimentando una sensazione di pesantezza che finisce per scoraggiare il dialogo. Gli psicologi dello Iepp (Istituto Europeo di Psicologia Positiva) spiegano che questo atteggiamento è spesso sintomo di emozioni profonde non elaborate — ansia, tristezza, insicurezza — che trovano nella comunicazione un canale di espressione poco consapevole.

Un’altra difficoltà diffusa è l’incapacità di mantenere un filo logico nella conversazione: si passa da un argomento all’altro senza connessione, interrompendo la costruzione del discorso comune. Questo comportamento, che può apparire superficiale o confusionario, in realtà riflette spesso disagio, nervosismo o semplicemente un’incapacità di ascolto attivo. È come se l’altro fosse un pretesto e non un vero partecipante al dialogo.

Infine, a rendere ancora più evidente la carenza di abilità sociali è l’assenza di feedback: nessuna domanda, nessun segnale di interesse, nessuna risposta che mostri empatia o coinvolgimento. Un dialogo, per funzionare, ha bisogno di reciprocità. E quando manca questo scambio, ciò che resta è un silenzio carico di distanza, anche quando le parole non mancano.

Una comunicazione sana e genuina, al contrario, nasce dal desiderio autentico di entrare in relazione. È un atto di presenza; significa saper ascoltare con attenzione, parlare con rispetto, accogliere l’altro senza giudizio. Quando ci si apre davvero all’ascolto reciproco, le parole diventano strumenti di connessione e non di separazione. In questo scambio equilibrato, ogni conversazione può trasformarsi in un’occasione per costruire fiducia, comprensione e senso di appartenenza.

Educare i propri figli a coltivare questo tipo di scambio è un atto rivoluzionario in un tempo in cui siamo spesso distratti, affrettati, chiusi nei nostri pensieri. Significa restituire valore alla parola, riscoprirne il potere di guarire, costruire, ricucire. Perché, quando ci si parla davvero — e ci si ascolta per davvero — anche le relazioni più fragili possono trovare nuova linfa. Ed è lì, in quella reciprocità gentile, che la comunicazione smette di essere solo uno strumento e torna a essere un ponte.

Counselor