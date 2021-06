La vecchia cabina telefonica trasformata in biblioteca - Comune di Castiglione Cosentino

Le vecchie cabine telefoniche oramai non hanno più alcuna utilità nella nostra società dove le telecomunicazioni hanno fatto (e continuano a fare) passi da gigante. Così vengono buttate, abbandonate o, alla meglio, conservate come reliquie di un lontano passato. Questo, però, non succede a Castiglione Cosentino, piccolo paese di poco più di 2000 anime arroccato su uno sprone collinare che domina la valle dei Crati vicino Cosenza, dove il comune ha deciso di dar nuova vita a un vecchia cabina, ristrutturata di tutto punto e trasformata in una piccola biblioteca per bambini, posta nel parco cittadino.

"È una piccola iniziativa che si inserisce in un progetto culturale che stiamo portando avanti nella nostra comunità. Abbiamo recuperato, direttamente da una discarica, una vecchia cabina telefonica - spiega il sindaco, Salvatore Magarò - e, dopo averla restaurata e ripulita, l'abbiamo riempita di libri per bimbi ed è diventata una vera, piccola biblioteca, a disposizione di tutti".

La biblio-cabina, così è stata rinominata, è tappezzata di decorazioni con delle scritte che racchiudono il senso del progetto. "Un bambino che legge sarà un adulto che pensa","leggo per legittima difesa","un paese senza libri è come una stanza senza finestre" si legge sui lati della struttura, che è stata dotata di pannelli solari, per essere indipendente energeticamente, e di igienizzatori per mani. "La mia soddisfazione - aggiunge il primo cittadino di Castiglione Cosentino - sarà vedere le mamme sedute sulle panchine mentre i figli leggono dei libri, dopo aver giocato"