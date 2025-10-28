Oss di quartiere, custodi sociali, sentinelle nei condomini: non chiamateci vecchi

Sempre più vecchia, l'Italia, e va bene. Ma questa vecchia Italia, nelle preoccupazioni degli esperti e delle istituzioni anche molto onerosa per via delle sue fragilità e dei suoi bisogni, non smette di prendersi cura. Dei figli, dei nipoti, dei vicini di casa, degli amici di sempre o degli sconosciuti incontrati per caso. Un Paese di donne e uomini che hanno superato i sessantacinque anni e che, invece di tirarsi indietro, restano nel cuore vivo delle relazioni quotidiane, con una disponibilità che spesso supplisce alle carenze di servizi e reti formali. Di questo patrimonio umano e sociale enorme, non così spesso raccontato, s'è occupata di recente l'indagine “Passi d’argento” coordinata dall’Istituto superiore di sanità, offrendone una specie di mappa: quasi un terzo degli over 65 tanto per dire, cioè il 29%, rappresenta una risorsa attiva per la famiglia o la comunità. Il 17% si prende cura di congiunti, il 15% di familiari o amici con cui non vive e il 6% partecipa ad attività di volontariato. Questa capacità e volontà di essere risorsa è una prerogativa femminile (32% fra le donne contro il 25% negli uomini), si riduce con l’avanzare dell’età (coinvolge il 36% dei 65-74enni ma solo il 14% degli ultra 85enni) ed è minore fra le persone con basso livello di istruzione (21% fra chi ha al più la licenza elementare contro il 38% dei laureati) e tra chi ha difficoltà economiche (24% fra chi ne ha molte contro il 32% di chi non ne ha). Ma tant'è, la terza età è una risorsa, e non solo come destinataria di assistenza: a dimostrarlo ci sono tante esperienze in tutta Italia e qualcuna vogliamo raccontarvela.

A Torino è stato realizzato il progetto “Ci vediamo: un quartiere amico degli anziani” , con uno spazio al piano di uno stabile destinato a un condominio solidale, in cui è stato avviato un nuovo servizio per la popolazione anziana del territorio, individuando, formando e supportando persone disponibili a raccogliere i bisogni espressi dagli anziani (le “Sentinelle”: esercenti, medici di base, vicini di casa, altri anziani, volontari ecc.), oltre a valorizzare le risorse personali degli anziani stessi, invitati a mettere in comune le proprie competenze in una logica di mutuo aiuto. A Bergamo, invece, un altro progetto ha previsto la presenza nel quartiere di operatori (Asa-Oss) chiamati “Custodi sociali” , punti di riferimento per anziani e non solo, coadiuvati da volontari come “sentinelle” di quartiere che s’impegnano a monitorare e segnalare i bisogni dei più fragili nei condomini e nei palazzi. A Rimini sono operativi gli Oss di quartiere , servizio di prossimità attivo da due anni rivolto a persone anziane e con disabilità: ogni anno raggiunge una media di 145 utenti di cui 125 anziani, con una media di 90 ore di servizio per ciascuno, riferisce il Comune che promuove il progetto. «L’obiettivo è duplice: favorire la permanenza al domicilio e contrastare l’isolamento sociale, offrendo un sostegno concreto e relazioni significative. Per gli anziani, il servizio si rivolge in particolare a chi vive solo o non può contare su una rete familiare di riferimento. Gli Oss accompagnano gli utenti in auto per recarsi a supermercati, farmacie, ambulatori medici e luoghi di socialità», spiega il Comune riminese. Ma c’è un risvolto significativo: «Il progetto ha favorito anche la nascita di alcuni gruppi attivi di anziani, come nel quartiere Colonnella dove alcune signore si ritrovano regolarmente tutti i giovedì pomeriggio, a turno presso le loro abitazioni, partecipando anche a passeggiate o a momenti conviviali. Un esempio concreto di come persone prima isolate abbiano ritrovato relazioni grazie all’intervento degli Oss di quartiere».

Iniziative di questo genere dovrebbero essere moltiplicate «in azioni di sistema a carattere nazionale per promuovere una società inclusiva e sostenibile. Tutto ciò richiede un impegno coordinato a diversi livelli, la definizione di programmi e progettualità che includano interventi di coordinamento con il territorio, monitoraggio, verifica e valutazione, formazione e sviluppo continuo, costruzione di reti efficaci e sostenibilità a lungo termine, al di là degli indispensabili sostegni economici e sanitari», auspica la pedagogista torinese Luisa Piarulli, docente presso l’Università Cattolica di Milano, lo IusTO Rebaudengo e l’Università di Torino, autrice del volume Il talento di vivere la vecchiaia. Pedagogia per un nuovo umanesimo esistenziale (Neos edizioni), un saggio che propone di riconoscere, vivere e sostenere l’anzianità come una preziosa fase esistenziale. «La vecchiaia non è una mera fase della vita in cui si verifica un declino fisico e mentale, ma parte integrante di ciascuno di noi, testimonianza di una biografia individuale e sociale, specchio di ogni esistenza, l’identità dell’umanità stessa in cui riflettersi», sostiene la professoressa, che promuove una vera e propria “pedagogia dell’invecchiamento”: un dispositivo da riabilitare, se non si vuole deumanizzare del tutto il nostro tempo. «O saremo capaci di dare nuovo valore e altra interpretazione alla vecchiaia, oppure la società, soprattutto quella occidentale, sarà privata della dimensione etica che sola può garantire la sopravvivenza dell’umanesimo: al decadimento del singolo sarà proporzionale quello sociale».