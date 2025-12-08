La nota dottrinale “Una caro” è un'antologia dell'amore: ecco i passaggi più belli

Ha parole talmente belle, talmente ricche ma anche talmente inconsuete la Nota sul valore del matrimonio come unione esclusiva ed appartenenza reciproca pubblicata dal Dicastero per la dottrina della fede lo scorso 25 novembre che, dopo averne dato notizia il giorno dell’uscita e aver pubblicato un’efficace riflessione di Mariolina Ceriotti Migliarese subito dopo, ci siamo interrogati a lungo su quale fosse il modo migliore per riparlarne ancora una volta. Avremmo potuto intervistare qualche esperto oppure offrire una nuova e più ampia sintesi perché, come detto, in questa “Nota” non mancano davvero gli spunti. Alla fine ci è sembrato opportuno comporre una sorta di antologia dell’amore, scegliendo qualche passaggio tra le tante citazioni del documento che attinge a una serie di autori di ogni epoca – teologi, filosofi, poeti – per raccontare come, dall’antichità fino ai tempi nostri, siano stati davvero tanti i pensatori, non solo cristiani, che hanno cercato di valorizzare l’unione di coppia, la reciprocità, il significato totalizzante della relazione matrimoniale. In questa varietà di voci c’è la bellezza e l’originalità di un testo che non intende ripresentare tutta la teologia del matrimonio – non si approfondiscono per esempio aspetti pur fondamentali come l’indissolubilità, la fedeltà, la procreazione responsabile – ma preferisce fermarsi al senso della monogamia, cioè spiegare e rispiegare perché è bello stare insieme “noi due”, per sempre, in una lunga avventura d’amore che veleggia tra scogli e burrasche, assorbe sbandate e contraccolpi ma, alla fine, con l’aiuto di Dio, approda sulla spiaggia tranquilla di un’unità consapevole, desiderata, feconda prima spiritualmente che biologicamente. La chiave per riuscirci, si spiega, è quella dell’appartenenza reciproca, dove appartenenza non designa mai possesso, prevaricazione, supremazia dell’uno sull’altra ma, al contrario, una concordanza che nasce dal rispetto, dalla stima, da una reciprocità totale, senza ombre e senza strategie. In questa luce “monogamia” – o addirittura il biblico Una caro (Una sola carne) scelto come titolo – non intende rimandare a qualcosa di desueto e polveroso, ma cerca di intercettare la sensibilità contemporanea, vuole parlare ai giovani che tanta fatica fanno a comprendere la bellezza e la verità della sfida ad amarsi per sempre, in una donazione totale ma pienamente consapevole e condivisa. Il testo indaga la simbologia nuziale della Bibbia, sintetizza gli interventi sul tema degli ultimi pontefici, con particolare attenzione alle riflessioni di Paolo VI, Giovanni Paolo II, Benedetto XVI, Francesco e, naturalmente, Leone XIV, propone approfondimenti su alcuni aspetti che danno senso e cementano l’unione tra i coniugi, come la trasformazione – guai a non svilupparsi nella dinamica di coppia – la non appartenenza e il reciproco aiuto. Ma l’aspetto più interessante, come detto, appare proprio l’intuizione di mostrare come gli infiniti aspetti della relazione siano stati raccontati nei secoli da tanti grandi pensatori. E si tratta di uno spunto che andrebbe valorizzato anche in chiave pastorale, come una meravigliosa “scuola d’amore” capace di toccare i cuori di tutte le coppie che si amano e cercano uno spunto per superare le incertezze e alzare lo sguardo sul futuro.