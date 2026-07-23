A Brescia bus e metro gratis fino a 18 anni: quando la politica familiare passa da un biglietto

Dal 3 agosto oltre 31mila ragazzi residenti potranno viaggiare gratuitamente sui mezzi pubblici. Un investimento da 2,6 milioni di euro con cui la città ombarda alleggerisce il bilancio delle famiglie e rilancia il tema delle scelte che migliorano concretamente la vita quotidiana. È così difficile prenderle?

Considerarla soltanto una misura sulla mobilità sarebbe sbagliato, o quanto meno riduttivo. La decisione del Comune di Brescia di rendere gratuiti autobus e metropolitana per tutti i residenti fino ai 18 anni parla anche di famiglie, di autonomia dei ragazzi e di quel costo nascosto della genitorialità fatto di accompagnamenti, incastri e spese quotidiane di cui spesso il dibattito pubblico non tiene abbastanza conto. Dal 3 agosto tutti i ragazzi residenti in città nati dal 2008 in avanti potranno viaggiare gratuitamente su autobus e metropolitana. La misura, approvata dall'amministrazione guidata dalla sindaca Laura Castelletti, interesserà oltre 31 mila giovani e costerà al Comune 2,6 milioni di euro l'anno, interamente finanziati con risorse del bilancio comunale. Fino a oggi la gratuità era limitata (come nella stragrande maggioranza delle città italiane) ai minori di 14 anni, accompagnati da un adulto pagante. L'ipotesi iniziale prevedeva di estenderla ai sedicenni; la scelta definitiva allarga invece il beneficio a tutti, comprendendo anche circa seimila ragazzi in più rispetto alle prime previsioni.

L'obiettivo dichiarato è duplice: alleggerire il peso economico sulle famiglie e incentivare una mobilità più sostenibile. Un abbonamento annuale per studenti costa oggi 275 euro: per una famiglia con due figli significa oltre 500 euro che restano nel bilancio domestico, per le (poche immaginiamo) che ne hanno tre 750. Ma il beneficio non è soltanto economico. Significa maggiore autonomia per gli adolescenti negli spostamenti quotidiani verso scuola, attività sportive e luoghi di aggregazione; significa meno accompagnamenti in automobile, meno tempo speso dai genitori per organizzare ogni giornata come un grande puzzle in cui incastrare pezzi (e spesso perdersene qualcuno).