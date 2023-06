COMMENTA E CONDIVIDI













Vi è mai capito di vedere la pubblicità di una canalina battiscopa, di un tubo di scarico, di un manometro, o di un tubo di rame destinato all’impiantistica? A meno che non facciate parte della categoria professionale che si occupa di progettazione/installazione residenziale e industriale, difficilmente sarete incappatiǝ nella comunicazione civile di questa formidabile impresa familiare in cui mi sono imbattuto recentemente. Le intuizioni dell’imprenditore, il senso di responsabilità verso il mondo fuori dell’imprenditrice, le loro figlie in scia per provare a prendere le redini del comando tra qualche anno e intorno una vera e propria comunità di persone che ogni giorno contribuisce al successo di una delle tantissime realtà industriali del nostro territorio.

In questo caso siamo a Vittorio Veneto, provincia di Treviso, abbiamo a che fare con una Società Benefit che parla di sostenibilità, facendola, impatto sul territorio, agendo, e che propone un nuovo modello di sviluppo sostenibile in un settore tradizionalmente dominato da guerre di prezzo, delocalizzazioni, speculazioni su materie prime e produzione per aumentare marginalità e fatturato, a spese dell’ambiente e di chi lavora. Invece qui si investono gli utili per impianti fotovoltaici, per regalare alle proprie persone polizze assicurative e screening medici con ospedali mobili fuori dagli stabilimenti durante gli orari di lavoro, si affida a un archistar del paesaggio (João Ferreira Nunes) la progettazione di un parco di fronte alla sede, perché «chi ha detto che le zone industriali devono essere sempre così brutte?» e si usa il sito Internet per trasferire a clienti e aziende fornitrici il proprio impegno verso l’inclusione, sì, quella con cui altrove si riempiono le pagine dei bilanci sociali e che qui diventa attenzione sensibile verso tutte le persone impossibilitate a fruire normalmente dei contenuti digitali perché affette da forme di disabilità più o meno accentuate. Tecnosystemi.com infatti, è una delle primissime piattaforme digitali ad accogliere una soluzione di accessibilità sviluppata al 100% in Italia (OpenAble con Neosperience), che permette a persone con disabilità di personalizzare la propria esperienza digitale attraverso 8 diversi profili di accessibilità che possono essere salvati attraverso 40 impostazioni differenti. «Prima ancora che obbligo di legge per noi è stata una scelta consapevole di civiltà», così nel comunicato stampa ha voluto sottolineare Anna Munari, l’amministratrice delegata. È lei che da anni ha fatto dell’imprenditoria civile una precisa scelta di campo, che ha fortemente voluto l’ingresso della sua azienda nel movimento B Corp e che sfida quotidianamente il reparto ricerca e sviluppo per lo studio di nuove tecnologie che possano migliorare processi e attività d’innovazione, con l’obiettivo di ottenere nel tempo un intero ciclo completo di produzione circolare. Non male per un’azienda che opera nel mondo business to business, tradizionalmente concentrato su marginalità tossiche e corse al ribasso.