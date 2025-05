RedBird Capital Partners, il fondo statunitense che è proprietario anche della squadra di calcio del Milan, ha acquisito il quotidiano britannico Telegraph in partnership con IMI, di proprietà degli Emirati Arabi Uniti. Ne assumerà il controllo dopo aver raggiunto un accordo secondo il quale l'impresa viene valuta 500 milioni di sterline (quasi 600 milioni di euro).

Il Telegraph Media Group era stato messo in vendita per debiti dagli eredi dei fratelli David e Frederick Barclay: miliardari londinesi (proprietari fino al 2020 dello storico hotel Ritz) che ne avevano preso il controllo 20 anni fa. RedBird IMI, una joint venture fra RedBird Capital Partners e la società International Media Investments, sostenuta da Abu Dhabi, aveva acquistato il Telegraph e la rivista Spectator nel 2023, prima che l'allora governo britannico decidesse di vietare gli investimenti statali stranieri nei giornali britannici. Queta mossa del governo di Londra, guidato dall'allora premier conservatore Rishi Sunak e provocata dalle proteste di alcuni politici sull'indipendenza dei media e dalla possibilità che gli Stati stranieri potessero acquisire influenza politica nel Regno Unito, di fatto aveva costretto RedBird IMI a rimettere le quote sul mercato.

Settimana scorsa, le regole in questo ambito, sono state alleggerite dall'attuale esecutivo laburista di Keir Starmer: gli investitori statali stranieri sono stati autorizzati a possedere fino al 15% degli editori di giornali britannici, sbloccando così l'accordo.