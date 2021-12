Colonnine di ricarica elettrica nel centro di Roma - .

In Italia sono in circolazione 1.755 autovetture per ogni impianto di distribuzione di carburante (diesel, benzina e gas). Il numero emerge da un'elaborazione dell'Osservatorio Autopromotec sulla base dei dati di Aci, Unem (Unione Energie per la Mobilità) e dell'Anagrafe degli impianti di distribuzione dei carburanti del Ministero dello Sviluppo Economico. L'elaborazione è stata realizzata tenendo conto del fatto che, secondo i dati più recenti disponibili (aggiornati ad ottobre 2021), il numero di impianti di distribuzione di carburante attivi in Italia è pari a 22.654 (di cui 22.149 stradali e 505 autostradali), mentre il parco circolante di autovetture conta 39.755.536 unità.

Il dato della ricerca è utile anche per un confronto con le infrastrutture di ricarica elettrica che, a sorpresa, fa crollare un luogo comune piuttosto radicato, quello secondo il quale in Italia le colonnine per rifornire le vetture a batteria sarebbero poche, o comunque insufficienti. In realtà non è così. Secondo le stime di Motus-E infatti a fine settembre di quest'anno risultavano 24.794 punti di ricarica sul territorio, l'80% delle quali collocate su suolo pubblico. Considerato che il parco circolante di veicoli BEV+PHEV (cioè elettriche pure e ibride Plug-in) attualmente è formato da 224.000 mezzi, risulta un rapporto di 1 colonnina ogni 9 vetture a batteria, infinitamente più vantaggioso per le vetture con questa alimentazione rispetto a quelle tradizionali.

Limitarsi alle proporzioni aritmetiche ovviamente non basta. Occorre ricordare infatti prima di tutto che le colonnine elettriche sono mal distribuite sul territorio, che in alcune regioni sono rarissime, che il 19% del totale sono attualmente non utilizzabili per ragioni diverse, che il 19% del totale sono a ricarica lenta e che solo il 5% offrono ricariche in corrente continua. Inoltre un rifornimento elettrico ha tempi infinitamente più lunghi di un pieno di benzina o gasolio.

Tornando ai distributori tradizionali, l'Osservatorio Autopromotec rileva dal 2011 il rapporto delle autovetture in circolazione per ogni pompa di carburante è cresciuto fino al 2017, passando da 1.607 a 1.834 auto per distributore. Dal 2017 al 2018 c'è stata una diminuzione e poi negli anni seguenti una

relativa stabilità, intorno a quota 1.800. A ottobre 2021 il numero di distributori di carburante presenti in Italia è tornato all'incirca allo stesso livello del 2012.

A livello regionale, il Trentino-Alto Adige è la regione italiana con il maggior numero di auto circolanti rispetto al numero di impianti in cui fare rifornimento, con 3.418 vetture per ogni impianto. Su questo dato incide però il fatto che molte società di noleggio immatricolano le auto in Trentino per usufruire di un regime fiscale favorevole. All'estremo opposto della graduatoria c'è l'Abruzzo con 1.451 auto per ogni distributore di carburante.