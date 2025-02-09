La tecnologia Hyundai Digital Key 2 Premium consente di aprire e avviare il veicolo smartphone o smartwatch, grazie a tecnologie avanzate come Near-Field Communication (NFC), Ultra-Wideband (UWB) e Bluetooth Low Energy (BLE). Questo sistema innovativo elimina la necessità di tenere con sé la chiave fisica del veicolo, offrendo accesso e controllo semplificati oltre alla possibilità di condividere la chiave a distanza.Il Blind-Spot View Monitor (BVM) di Santa Fe invece migliora la sicurezza fornendo immagini degli angoli ciechi del veicolo in tempo reale. Quando viene attivato l’indicatore di direzione, la telecamera laterale del lato corrispondente mostra sul quadro strumenti il video in diretta dell’angolo cieco. Questa funzione consente al conducente di rilevare veicoli, ciclisti o altri ostacoli non visibili nei retrovisori convenzionali, riducendo il rischio di collisioni e aumentando la sicurezza percepita durante i cambi di corsia o nelle svolte.Lo studio J.D. Power U.S. Tech Experience Index (TXI) 2025 si basa sulle risposte di 76.230 proprietari di veicoli Model Year 2025, intervistati dopo 90 giorni di utilizzo. La rilevazione è stata condotta da marzo 2024 a febbraio 2025. Lo studio TXI integra l’analisi annuale dei report J.D. Power U.S. Initial Quality Study (IQS) e J.D. Power U.S. Automotive Performance, Execution and Layout (APEAL) Study, valutando quanto efficacemente ciascun brand automobilistico introduce le nuove tecnologie sul mercato. Lo studio combina il grado di adozione delle nuove tecnologie con la qualità dell’implementazione, misurando sia il livello di soddisfazione dei clienti sia la frequenza dei problemi riscontrati nell’utilizzo.



