I colloqui commerciali tra Cina e Stati Uniti in corso in Svizzera rappresentano un "passo importante" verso la risoluzione della guerra commerciale in atto tra i due Paesi. Così l’agenzia di stampa statale cinese Xinhua ha commentato oggi, senza fornire ulteriori dettagli sull’andamento dei negoziati, l’incontro avviato a Ginevra e che proseguirà anche domani. "Il contatto in Svizzera è un passo importante per promuovere la risoluzione della questione", si legge ancora su Xinhua. A incontrarsi in Svizzera il segretario di Stato al Tesoro Usa Scott Bessent, il rappresentante per il Commercio statunitense Jamieson Greer e il vicepremier cinese He Lifeng.

Venerdì Donald Trump ha ipotizzato di abbassare all'80% i dazi da lui stesso imposto sui prodotti cinesi in arrivo negli Usa. Il gesto rimane simbolico, poiché tariffe di questo livello sarebbero comunque insostenibili. Dal suo ritorno alla Casa Bianca a gennaio, Trump ha trasformato le tariffe doganali in uno strumento politico. Il presidente Usa ha imposto una sovrattassa del 145% sulle merci provenienti dalla Cina, in aggiunta alle tariffe preesistenti. Pechino, che ha promesso di combattere le sovrattasse "ad oltranza", ha risposto con tariffe del 125% sui prodotti americani. Di conseguenza, il commercio bilaterale si è praticamente fermato e i mercati hanno subito violenti sconvolgimenti. I colloqui a Ginevra sono quindi "un passo positivo e costruttivo verso la distensione", come ha dichiarato il direttore generale dell'Organizzazione mondiale del commercio, Ngozi Okonjo-Iweala alla vigilia dei colloqui. Per il ministro dell'Economia del Paese ospitante, Guy Parmelin, è già "un successo" che "le due parti si parlino".

Se si deve credere ai cinesi, sono stati gli americani a chiedere di parlare. Donald Trump "non abbasserà unilateralmente le tariffe sulla Cina. Abbiamo bisogno di vedere anche delle concessioni da parte loro", ha avvertito la sua portavoce, Karoline Leavitt. Anche a livello "pratico" le cose si stanno incastrando, secondo Bill Reinsch, esperto del Center for Strategic and International Studies. Donald Trump vuole incontrare il suo omologo Xi Jinping, "raggiungere un accordo con lui e poi far sì che i loro subordinati si occupino dei dettagli", mentre i cinesi "vogliono che tutte le questioni siano risolte prima di un incontro" tra i due presidenti. Xu Bin, professore presso la China Europe International Business School di Shanghai, non si aspetta che i dazi tornino a un "livello ragionevole": "Anche se scenderanno, saranno probabilmente della metà e, di nuovo, saranno troppo alti per avere un commercio normale".