Integrare la diversità nel mondo del lavoro per favorire una crescita inclusiva. Una sfida più che mai attuale alla luce della crisi economica che ha provocato un aumento delle diseguaglianze sociali. Fondazione Sodalitas rilancia la sua «Carta per le Pari Opportunità e l’Uguaglianza» e mette in rete uno strumento, il nuovo sito www.cartapariopportunita.it, per le imprese che vogliono misurare e migliorare il loro livello di inclusività. A sintetizzare l’obiettivo è il presidente Enrico Falck: «Vogliamo coinvolgere le imprese del nostro Paese in una vera e propria alleanza per le Pari Opportunità».Da oltre 10 anni la Carta favorisce il dialogo tra imprese, istituzioni nazionali e Commissione Europea. È una dichiarazione sottoscritta volontariamente da imprese di tutte le dimensioni per la diffusione di una cultura aziendale e di politiche delle risorse umane inclusive, libere da discriminazioni e pregiudizi e fa parte della piattaforma europea delle Diversity Charters. In questi anni è stata sottoscritta da oltre 800 tra imprese, organizzazioni non profit e pubbliche amministrazioni (59% imprese, 23% Enti pubblici, 18% Terzo settore) che impiegano oltre 700mila lavoratori.



Fondazione Sodalitas crede che la valorizzazione del pluralismo e delle pratiche inclusive contribuisca al successo delle imprese che hanno così una probabilità maggiore del 60% di migliorare profitti e produttività, godono di una buona reputazione, riescono ad attrarre talenti e hanno una maggiore propensione all’innovazione. Adottando la Carta l’impresa firmataria contribuisce alla lotta contro tutte le forme di discriminazione sul luogo di lavoro: genere, età, disabilità, etnia, fede religiosa e orientamento sessuale impegnandosi al contempo a valorizzare le diversità con particolare riguardo alle pari opportunità tra uomo e donna. La Carta fornisce un insieme organico di azioni concrete, un semplice quadro di riferimento programmatico. Per attuarlo è stato lanciato un nuovo sito www.cartapariopportunita.it che permetterà alle imprese di avere una prima misurazione delle proprie performance. Di diversita e inclusione e del ruolo della Carta per le Pari Opportunità si è discusso ieri nel corso dell’incontro digitale a cui ha partecipato Elena Bonetti, ministra per le Pari Opportunità e la Famiglia. «Il cambiamento è possibile e il nostro Paese è pronto», ha spiegato la ministra Bonetti. «É importante - ha aggiunto il presidente di Sodalitas Falck - portare questi temi al centro dell’attenzione, proprio oggi che siamo tutti impegnati nella sfida di costruire una ripresa che ci permetta di uscire dalla crisi economica e sociale più forte della nostra storia recente».