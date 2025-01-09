Le versioni 2026 dei tre modelli Skoda - .

Da Simply Clever a Let’s Explore è un attimo. Anzi, no: sono più di 10 anni. Il tempo necessario per rivalutare alla grande un brand che, da quando è entrato a far parte della famiglia Volkswagen, si è evoluto in tutto e per tutto riuscendo, finalmente, a togliersi di dosso l’etichetta di “casa automobilistica dell’Est”.

“Simply Clever", per Skoda, significa "semplicemente intelligente" e si riferisce alle soluzioni pratiche e ingegnose che la casa automobilistica offre per rendere la vita quotidiana degli automobilisti più facile e comoda. Queste soluzioni, che vanno dai semplici dettagli ai sistemi più complessi, sono pensate per risolvere piccoli problemi o migliorare l'esperienza di guida in modo semplice e intuitivo. Qualche esempio? Il porta ticket sul parabrezza, il raschietto per il ghiaccio (integrato nello sportello del serbatoio), l’imbuto integrato nel tappo del serbatoio, la rete nel bagagliaio per suddividere e organizzare il carico, impedendo che gli oggetti scivolino… Insomma, come mettere al centro la praticità e la funzionalità. Bene, la filosofia del Simply Clever viene sostituita ora con quella del Let’s Explore, “esploriamo”. Cosa? La nuova mobilità elettrificata, riconoscibile esteticamente dalla scritta Skoda che sostituisce il logo.

Sia chiaro, Skoda non abbandona certamente l’utilizzo delle sue “soluzioni pratiche e funzionali” ma, semplicemente, le riadatta per la sua gamma elettrificata. E questo “passaggio di consegne” avviene in un momento particolarmente importante per Skoda che, a maggio 2025, è stato il terzo brand per volumi in Europa registrando 72.602 consegne nel singolo mese (+15,7% vs maggio 2024) e 334.437 consegne da gennaio a maggio 2025 (+7,2% vs gen-mag 2024) con una quota di mercato del 6% (gen-mag 2024: 5,6%). Un successo, quindi, che arriva dal fatto che il mercato europeo ha gradito la gamma elettrificata del costruttore boemo. Gamma composta di Elroq 60, Enyaq 85 e Kodiaq iV.

Skoda Elroq. E’ il primo SUV 100% elettrico della Casa boema a inserirsi nel pieno segmento C, il più importante segmento per volumi a livello europeo. Sviluppato sulla piattaforma MEB del Gruppo VW, ha la lunghezza inferiore ai 4,5 metri, ed è proposto con tagli differenti di batteria, da 55 kWh a 84 kWh di capacità lorda, a cui corrispondono potenze e dotazioni crescenti. Elroq 50 (da 34.500 euro) ha batteria da 55kWh e potenza di 125 kW, Elroq 60 (da 38.500 euro) ha batteria da 62 kWh e potenza di 150 kW e offre un ottimo equilibrio tra perfomance e autonomia, Elroq 85 (da 53.500 euro) ha batteria da 82 kWh e potenza di 195 kW. Elroq RS (da 51.100), infine, ha batteria da 84 kWh e potenza di 250 kW.

Skoda Enyaq ed Enyaq Coupé 85. La famiglia Enyaq, appena rinnovata, conferma le due conosciute varianti di carrozzeria Suv e Coupé, quest’ultima con l’esclusivo tetto in cristallo di serie. Skoda Enyaq è proposto con due tagli di batteria, da 63 kWh o 82 kWh di capacità lorda, a cui corrispondono potenze e autonomie crescenti. Enyaq/Enyaq Coupé 60 (da 42.650 euro e da 45,400 euro) ha batteria da 62kWh e potenza di 150 kW mentre Enyaq/Enyaq Coupé 85 (da 47.200 euro e da 49.950) con batteria da 82 kWh ha potenza di 210 kW. Entrambi i modelli sono disponibili nella variante 85x (da 50.100 e da 53.400 la Coupé) che, a parità di batteria e di potenza di sistema, sono dotati di un secondo motore elettrico sull’asse anteriore che realizza una vera trazione integrale in caso di necessità. Ricca, ben curata e sostanziosa la dotazione di serie di tutte le varianti, che mette a disposizione dei clienti una serie di pacchetti “Let’s Explore” in opzione.

Skoda Kodiaq iV. Questo bel Suv (disponibile anche a 7 posti) è arrivato alla seconda generazione ed è apprezzato soprattutto per il suo volume di carico (da 910 litri a 2.105 litri). Nell’occasione è stata aggiornata anche la gamma motori: Kodiaq, infatti, è proposto con il nuovo 1.5 TSI mild-hybrid 150 CV (da 42.500 euro); con il 2.0 TSI (da 50.300 euro) nelle potenze di 204 CV o 265 Cv (versione RS), con la nuova unità 1.5 TSI PHEV 204 CV da oltre 100 km di autonomia elettrica, con l’apprezzato 2.0 TDI (da 46.700 euro) della famiglia EVO. Kodiaq iV, con motorizzazione plug-in Hybrid di seconda generazione è caratterizzato da una architettura sofisticata e votata alla massima efficienza. La batteria da 25,7 kWh lordi, che alimenta il motore elettrico da 85 kW integrato nel cambio DSG, permette un’autonomia a zero emissioni locali di 110/124 km.