Nell’era moderna della mobilità elettrificata irrompe il dolce rimpianto d’altri tempi in uno dei luoghi cult, frequentati o anche soltanto sognati (guardando film di successo) della gioventù di molti italiani. L’atmosfera della" dolcevita" rivive in Versilia, a Forte dei Marmi, regno di vacanza esclusiva e di celebrità assortite, in particolare al Bagno Alpemare (il selezionato regno balneare di Andrea Bocelli): quando il tramonto regala effetti speciali sull’acqua e sulla sabbia all’ora dell’aperitivo, si accendono le luci sulla Fiat Topolino Vilebrequin Collector’s Edition. Il sogno che ritorna, la nostalgia della “spiaggina” senza porte, capelli al vento, trasportato ai giorni nostri con una rivisitazione modaiola e manco a dirlo esclusiva: da qui parte questa serie speciale, abbinamento vip tra la versione quadriciclo elettrico a 2 posti di Fiat e il brand di moda estiva raffinata e originale.

L’esclusiva Fiat Topolino Vilebrequin Collector’s Edition è introdotta da Olivier François (Ceo di Fiat e Global Chief Marketing Officer di Stellantis) anche in termini pratici nel momento in cui ricorda che l’ingresso del Gruppo Stellantis in questo settore dei quadricicli abbia portato una svolta al mercato delle microcar: “Nel 2022 - spiega - il 65% delle proposte era a motore termico, oggi il 70% è elettrico…si può dire che abbiamo creato un nuovo segmento di mercato” anche perché l’offerta di Stellantis si è notevolmente diversificata (Topolino e Citroen Ami) diventando una sorta di fascia alla moda (parliamo di stile, al di là delle tecnologie) in un mercato in sorprendente crescita.

L’esclusività di questa moderna “spiaggina Fiat” che emana il fascino della “dolcevita” un po’ italiana e un po’ francese (forse uno dei rari punti rimasto in comune…) nasce dalla fattura artigianale: l’elaborazione della Topolino viene realizzata a Torino, manualmente da sarti-carrozzieri-artigiani per inserire tutti i tocchi firmati Vilebrequin. Livrea bianco e blu marine, classico d’altri tempi, interni stile barca e tele a righe, senza portiere sostituite da un cordone di sicurezza e tetto in tela ripiegabile da abbronzatura. Tra le curiosità la console elegante apribile per riporre gli oggetti, e una minidoccia estraibile (il vano porta acqua è sul posteriore lato passeggero), utile per togliere la sabbia prima di salire a bordo. Vilebrequin aggiunge eleganza e sportività, ma anche giocosità con accessori firmati e dedicati.