Ansa

Lmdv Capital, il family office che fa capo a Leonardo Maria Del Vecchio, tramite la Triple Sea Food, ha firmato un accordo per l'acquisizione del Brand Twiga e di 4 location del Gruppo Majestas, che fa capo a Flavio Briatore. Nasce così una realtà italiana leader nell'hospitality di lusso da 50 milioni di fatturato e 600 persone. Twiga, marchio storico del gruppo Majestas, è nato nel 2000 in Versilia per poi crescere e affermarsi con un brand solido e altamente redditizio, supportato dall'impegno di 360 persone.



Il closing dell'operazione che ha portato Lmdv Capital all'acquisizione del Twiga è previsto per il primo trimestre 2025, quando nascerà un colosso made in Italy della ristorazione di lusso con proiezione internazionale. L'operazione prevede l'acquisizione del 100% del brand e delle quattro location Twiga Forte dei Marmi, Twiga Montecarlo, Twiga Baia Beniamin e lo storico immobile del Billionaire a Porto Cervo che dal prossimo anno diventerà Twiga; il fatturato delle due società combinate è stimato in circa 50 milioni nel 2024 con proiezioni di forte crescita nel 2025 e negli anni successivi; nel nuovo gruppo lavorano oltre 600 persone; l'unione di Triple Sea Food e Twiga dà il via a una "nuova era per il settore fine dining e luxury hospitality e segna una forte accelerazione dello sviluppo del gruppo di proprietà di Lmdv Capital", spiega una nota.

"Da due anni investiamo in questo settore, e l'acquisizione rappresenta un altro passo importante", afferma Leonardo Maria Del Vecchio, presidente di Lmdv Capital. "Siamo orgogliosi - prosegue - di aver creato uno dei più grandi gruppi di ristorazione in Italia, consolidando un modello vincente che unisce alta cucina, intrattenimento e design esclusivo". "Siamo lieti di affidare Twiga a un gruppo dinamico e innovativo come Triple Sea Food", afferma Flavio Briatore. "Sono sicuro - aggiunge - che Triple Sea Food saprà portare avanti progetti ambiziosi per Twiga, proseguendo il percorso di crescita di un marchio iconico che è parte della mia storia personale e professionale".