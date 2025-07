Donald Trump - ANSA

Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha annunciato dazi al 35% per il Canada a partire dal primo agosto e ha poi pubblicato la lettera inviata al Paese sul suo social Truth. Il Canada, secondo il tycoon, ha meritato dei dazi alti perché non si è comportato bene, ma gli ha lasciato comunque ancora tre settimane di tempo per negoziare una soluzione condivisa. «Se per qualsiasi motivo decideste di aumentare le vostre misure tariffarie, allora, qualsiasi importo sceglierete per farlo verrà aggiunto al 35% da noi imposto», si legge ancora nella missiva.

Il presidente degli Stati Uniti è tornato poi ad accusare il Canada sul dossier fentanyl: «Devo dire che il flusso di fentanyl non è l'unico problema che abbiamo con il Canada, che ha molti dazi e misure non tariffarie, politiche e barriere commerciali che provocano deficit commerciali insostenibili nei confronti degli Stati Uniti». L'annuncio è stato fatto durante un'intervista televisiva su Nbc, durante la quale Trump ha anche promesso di inviare presto una lettera anche alla Ue, possibilmente già oggi. Finora l'Ue è stata risparmiata perché la trattativa è in corso e secondo il segretario al Tesoro Bessent sta facendo progressi.

Per tutti i Paesi rimanenti, partner commerciali con cui non è stato ancora negoziato un accordo, ha parlato di tasse generalizzate del 15 o 20%.