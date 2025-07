Un punto di distribuzione del cibo Ghf - Reuters

COMMENTA E CONDIVIDI













Sembrava una delle tante uscite campate in aria del presidente americano Donald Trump. Invece, man mano che vengono fuori nuovi elementi, diventa sempre più chiaro che sul piano ribattezzato “Riviera Gaza” c’era già una macchina che si era messa in moto, per valutare le varie implicazioni economiche e strategiche della ricostruzione, prefigurando addirittura una deportazione di massa della popolazione palestinese. Cinquecentomila persone “trasferite” dalla propria casa al costo di 9mila dollari a testa, per una spesa totale di circa 5 miliardi di dollari: sarebbe questo uno dei vari scenari ipotizzati dalla Boston Consulting Group, società di consulenza che avrebbe stimato i costi di trasferimento di centinaia di migliaia di palestinesi e della ricostruzione di Gaza, magari anche al fine di una sua riqualificazione turistica. Lo rileva il Financial Times (Ft), secondo il quale circa una dozzina di dipendenti di Bcg avrebbe lavorato a un progetto dal nome in codice «Aurora», tra ottobre 2024 e maggio 2025.

In uno dei “pacchetti di trasferimento volontario” elaborati si ipotizzavano incentivi per chi avrebbe lasciato l’enclave comprensivi di 5mila dollari, un affitto agevolato per quattro anni e un sostegno alimentare per un anno. La società di consulenza avrebbe avuto dunque un ruolo molto più ampio di quanto descritto pubblicamente finora e contratti di lavoro da più di 4 milioni di dollari in totale. Il progetto presentato da uno dei soci della Bcg si sarebbe spinto fino ai dettagli sugli interventi da svolgere per trasformare l’enclave palestinese nel luogo di svago simile a quello descritto da Trump: dalle isole artificiali davanti alla costa sul modello dell’Arabia Saudita a iniziative commerciali basate sulla blockchain, un porto e un regime a bassa fiscalità.

Dopo lo scoop pubblicato nel weekend Ft ha aggiunto ieri un nuovo capitolo alla vicenda, rivelando che anche il Tony Blair Institute (Tbi), società che fornisce consulenze ai governi di tutto il mondo, ha partecipato a confronti e discussioni riguardanti il progetto per lo sviluppo di Gaza dopo la guerra in corso. Il piano, intitolato “Great Trust” e condiviso con l’amministrazione Trump, secondo il giornale britannico prevedeva di pagare mezzo milione di palestinesi per convincerli a lasciare la zona, era guidato da imprenditori israeliani e utilizzava modelli finanziari sviluppati all’interno della Bcg. Il Tbi, va specificato, non ha redatto né approvato la versione finale del progetto e ha negato ogni coinvolgimento, mentre la Bcg ha sostenuto che l’iniziativa era in aperta violazione delle sue politiche e si era spinta fino a questo punto all’insaputa dei vertici della società, che ha dunque allontanato i due soci che l’avevano guidata.

Tutto sarebbe iniziato, secondo quanto riferito dalla Bcg, nell’ottobre 2024 come un progetto pro bono grazie al quale la società avrebbe contribuito a creare un’organizzazione umanitaria destinata a operare parallelamente ad altre iniziative di soccorso. A coinvolgerla era stata Orbis, un’azienda di sicurezza dell’area di Washington che ufficialmente avrebbe chiesto uno studio di fattibilità per una nuova operazione di soccorso a Gaza. La Bcg è finita dunque a contribuire alla creazione della Gaza Humanitarian Foundation (Ghf), – che gestisce quattro siti di distribuzione sulla Striscia sorvegliati dalle forze armate israeliane ed è sostenuta dagli Usa – supportata anche da Safe Reach Solutions, una società di sicurezza privata. Le ombre sulla Ghf sono emerse già da maggio, quando il responsabile della fondazione si è dimesso affermando che il progetto non rispettava i principi di neutralità umanitaria. Lo stesso giorno la Bcg ha interrotto tutte le attività e ritirato il proprio personale, ma queste nuove rivelazioni lasciano intravedere ora fino a che punto si sarebbe spinta. Le domande aperte da queste inchieste rimangono. Chi c’è dietro i milioni di dollari che vengono promessi alla Ghf e a che scopo? Il rischio è che la presunta strategia di ingegneria demografica prosegua nell’ombra, travestita da azione umanitaria, ai danni dei civili che nel frattempo continuano a morire di fame e sotto le bombe.