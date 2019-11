Lo stabilimento ex Ilva di Taranto (Ansa)

Il giorno dopo la doccia gelata piovuta addosso al governo e al Paese, l’annunciato addio di Arcelor Mittal all’acciaio italiano, vale a dire il recesso dal contratto di acquisto dell’ex Ilva di Taranto e degli altri stabilimenti che il colosso ha in affitto da circa un anno e avrebbe dovuto acquistare definitivamente nel luglio del 2021, politica e sindacati si interrogano sulla percorribilità - anzi sull’esistenza - di un piano b capace di salvare il maggior complesso industriale per la lavorazione dell’acciaio in Europa, gli oltre 10mila posti di lavoro (senza considerare l’indotto) e la bonifica ambientale in Puglia. Un disastro prevedibile, vista l’intricata vicenda dello scudo penale prima garantito e poi tolto che avrebbe tutelato la multinazionale durante la bonifica, e che ora da più parti si chiede di ripristinare per non dare ad Arcelor Mittal la "scusa" buona per farsi da parte.



Intanto è slittato a domani alle 11.30 l'incontro a palazzo Chigi tra il governo e i vertici di Arcelor Mittal, richiesto dal premier Giuseppe Conte. Al tavolo, oltre al premier, siederà anche il ministro dello Sviluppo Economico Stefano Patuanelli. «È stato stipulato un contratto e domani saremo inflessibili sul rispetto degli impegni incontrando Arcelor Mittal» ha detto il presidente del consiglio Giuseppe Conte aggiungendo che «hanno partecipato a una gara con evidenza pubblica e in Italia si rispettano le regole».

I primi ad incontrare l’azienda saranno i sindacati. Oggi alle 17 i metalmeccanici incontreranno nello stabilimento siderurgico di Taranto l'amministratore delegato di Arcelor Mittal Lucia Morselli. Si è riunito stamattina il consiglio di fabbrica unitario alla presenza dei delegati di Fim, Fiom e Uilm. I lavoratori temono immediate ripercussioni dopo l'annuncio della progressiva sospensione della produzione, a cominciare dall'area a caldo. Si stanno valutando forme di mobilitazione. I sindacati vedranno a Roma Federmeccanica, Confindustria e la ministra Catalfo.



Non meno agitato il clima politico con accuse incrociate sulle responsabilità di un simile disastro per il Paese. Tra i più attivi l’ex premier e ora leader di Italia Viva Matteo Renzi che sarebbe al lavoro per una cordata alternativa che coinvolgerebbe Jindal e Cdp. È quanto riporta il quotidiano La Repubblica. La cordata sarebbe composta da Sajjan Jindal, già proprietario delle ex acciaierie Lucchini di Piombino (nel cui Cda c'è l'amico del leader di Italia Viva Marco Carrai) e membro di un gruppo che aveva presentato un’offerta per l’ex Ilva poi risultata perdente, il gruppo Arvedi di Cremona e Cassa depositi e prestiti. Sempre da Renzi arriva la proposta di recuperare lo scudo penale con un emendamento al decreto legge fiscale che sta per arrivare in Parlamento. Un modo per giocare a carte scoperte con l’acquirente in fuga e capire se in realtà dietro questo annuncio non ci sia l’interesse a far chiudere l'Ilva o a ritrattare le condizioni complessive.



L’ipotesi di ripristinare lo scudo penale trova consensi anche nella Lega. «Se il governo porta un provvedimento utile per salvare i posti di lavoro avrà il nostro sostegno – ha detto Matteo Salvini, alla manifestazione di Napoli –. Ma se va avanti aggrappandosi ai codicilli faremo barricate in Parlamento». Gli appelli a rimuovere l’ostacolo giuridico (considerato da molti però un pretesto) si moltiplicano e spaziano da Confindustria che parla di «scelte irragionevoli» alla Cgil che definisce inspiegabile la revoca.



Su tutte le furie l’ex ministro dello Sviluppo economico Carlo Calenda che su Radio 24 non risparmia le critiche al M5S e al Pd. «Lo scudo penale – sostiene Calenda che era stato artefice dell’acquisizione – è stato rimosso perché a un certo punto il Pd, dopo aver messo lo scudo penale, ha deciso di compiacere Barbara Lezzi e 15 senatori del Movimento 5 Stelle, quindi noi rischiamo di perdere la più grande acciaieria Europea, il più grande impianto del mezzogiorno, il più grande investitore da 4,2 miliardi da 40 anni a questa parte. Non so se questa vi sembra una cosa da fare, ho lavorato 3 anni per far arrivare questo investitore a Taranto».