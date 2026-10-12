Il Nobel per l'Economia agli statunitensi Hall e Woodford, che hanno cambiato i modelli delle crisi

Le ricerche dei due economisti mostrano come decisioni individuali e aspettative influenzino l’efficacia delle politiche fiscali e monetarie. I loro studi hanno dato basi microeconomiche ai modelli usati da governi e banche centrali per contenere le oscillazioni economiche

La stabilità economica non è una condizione acquisita: è un equilibrio da ricostruire ogni volta che una crisi altera consumi, investimenti, prezzi e occupazione. È attorno a questa sfida che ruota il Nobel per l’Economia 2026, assegnato oggi agli statunitensii Robert E. Hall e Michael Woodford per i loro studi sui «fondamenti microeconomici della stabilizzazione macroeconomica». La Reale Accademia svedese delle scienze ha premiato ricerche che rinnovano gli strumenti della politica economica. Il riconoscimento vale 12 milioni di corone svedesi, circa 1,2 milioni di dollari.

Nei periodi di recessione una banca centrale può ridurre i tassi d’interesse, rendendo meno costoso il credito; il governo può sostenere la domanda attraverso la spesa pubblica. Quando l’attività è eccessivamente vivace e aumentano le pressioni sui prezzi, la direzione può essere opposta. Contano però i tempi, l’intensità e le reazioni di famiglie e imprese. È qui che gli studi di Hall e Woodford hanno inciso: i modelli macroeconomici tradizionali descrivevano spesso i rapporti tra grandezze aggregate, come inflazione, produzione, disoccupazione e consumi. Hall e Woodford hanno riportato l’attenzione sulle decisioni dei singoli: quanto una famiglia spende o risparmia, quanto un’impresa investe o modifica i prezzi. L’andamento complessivo nasce da scelte che si influenzano e reagiscono alle politiche annunciate.

Negli anni Settanta, le crisi petrolifere misero in luce i limiti delle ricette economiche del dopoguerra. L’Occidente si trovò stretto tra crescita debole, disoccupazione elevata e inflazione persistente. Le politiche pensate per ridurre la disoccupazione potevano alimentare i prezzi senza rilanciare durevolmente la produzione. La stagflazione incrinò la fiducia nei modelli allora usati per stabilire tempi e dosi degli interventi.

Gli studi di Hall e Woodford non ha cancellato l’intuizione di John Maynard Keynes, secondo cui le oscillazioni della domanda possono richiedere una risposta pubblica. Ha cercato di renderla più solida includendo il comportamento prospettico di famiglie e imprese. Le persone decidono anche sulla base di ciò che immaginano per il futuro: redditi, prezzi e condizioni finanziarie. Le aziende valutano il costo del credito e la domanda attesa. Le politiche economiche agiscono così anche attraverso le aspettative che riescono a creare. Un annuncio credibile può orientare le scelte prima ancora che una misura produca tutti i suoi effetti. Se le famiglie si aspettano un’inflazione persistente, possono anticipare gli acquisti; se le imprese prevedono costi più alti, possono adeguare i listini. Una banca centrale che spieghi con coerenza il proprio orientamento può guidare le aspettative e ridurre l’incertezza. La credibilità diventa così uno strumento di politica economica.

Una crisi energetica può far salire i prezzi e comprimere il potere d’acquisto; un brusco cambiamento nei consumi può frenare produzione e investimenti. Le autorità devono capire se lo shock sia temporaneo e quali interventi possano produrre effetti indesiderati. I modelli fondati su basi microeconomiche aiutano a calibrare le risposte, senza offrire automatismi: le decisioni dipendono dai dati e dal contesto. «Il lavoro dei premiati ha fornito una solida base teorica per i modelli oggi utilizzati dalle banche centrali e dai governi di tutto il mondo», ha dichiarato John Hassler, presidente del Comitato per il premio. Grazie a questi strumenti, ha aggiunto, siamo «meglio attrezzati» per affrontare shock come le crisi energetiche o cambiamenti improvvisi nei consumi. Il loro impatto si misura nelle previsioni e nelle simulazioni che precedono decisioni sui tassi e sui conti pubblici.

La stabilizzazione, tuttavia, non significa eliminare ogni recessione o impedire qualsiasi aumento dei prezzi, ma ridurre la violenza delle oscillazioni e limitare i danni su lavoro, redditi e investimenti. Il Nobel a Hall e Woodford premia una trasformazione del pensiero economico. Gli indicatori aggregati restano indispensabili, ma per comprenderli occorre risalire alle decisioni che li producono e alle aspettative che le orientano. Il premio, istituito dalla banca centrale svedese nel 1968 e assegnato per la prima volta nel 1969, non fa parte dei cinque riconoscimenti previsti dal testamento di Alfred Nobel. Quest’anno la sua assegnazione indica una priorità: in tempi incerti, la qualità della risposta pubblica dipende anche dalla capacità di capire come famiglie e imprese interpretano il futuro e dalla fiducia che le istituzioni sanno ispirare.