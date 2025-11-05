Torna Eicma, la passione per le due ruote è una questione di pelle

Al via a Fiera Milano-Rho l'attesa edizione 2025: moto, scooter e biciclette, ma anche microcar e quadricicli da vedere e provare. Tra anteprime e spettacoli, la novità di un tatuaggio

Con oltre 730 espositori provenienti da 50 Paesi e più di 2.000 marchi rappresentati, da giovedì 6 Novembre e fino a domenica 9 a Fiera Milano torna Eicma, l'appuntamento dedicato all'industria motociclistica e alla filiera delle due ruote arrivato all'82esima edizione. Da tempo non è soltato la manifestazione di settore più importante e seguita d'Europa, ma una vetrina imperdibile per quanto riguarda l'innovazione di questo settore, e specchio fedele delle tendenze del mercato. Quest'anno poi, accanto alle più consolidate presenze europee e asiatiche, sarà la prima volta per Estonia, Georgia, Irlanda, Messico, Panama, Perù ed Emirati Arabi, mentre è sempre più consistente e qualificata la compagine del Made in Italy, le cui aziende rappresentano il 30% degli espositori 2025.

L'evento alla Fiera di Milano-Rho ospita motocicli, biciclette ma pure microcar, quadricicli leggeri e pesanti di categoria L6 e L7. Dal 6 al 9 novembre, giorni dedicati al publico, i nuovi prodotti per under 18 e adulti potranno anche essere provati nell'area Y.U.M. (Your Urban Mobility), dove ben 12 Case e 40 veicoli saranno a disposizione per i test ride. Una passione simbolo di identità e di condivisione raccontata dal nuovo slogan "That's Amore" e dalla grafica della campagna pubblicitaria: un cuore tatuato sulla pelle con la trama di un battistrada come forma di un amore indelebile. Un tatuaggio, temporaneo, che tutti i visitatori avranno la possibilità di imprimere sul proprio corpo nell'apposita Tattoo Station allestita per l’occasione.

Fino a domenica dunque, spazio al grande pubblico. Che cresce edizione dopo edizione, come ha sottolineato il presidente di Eicma, Pietro Meda, a margine dell'inaugurazione della kermesse a cui ha partecipato anche il ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti.Una crescita quantificata dal presidente di Fondazione Fiera Milano, Giovanni Bozzetti. "Eicma rappresenta una delle manifestazioni fieristiche più importanti che abbiamo a Milano, leader nel settore delle due ruote. So che i ticket venduti sono aumentati del 20%, un successo straordinario", ha sottolineato Bozzetti, lanciando un'idea per il prossimo anno. "Per la prossima edizione stiamo pensando di portare questa atmosfera direttamente nella città di Milano, organizzando qualcosa il giorno prima dell'apertura del salone fieristico". Una sorta di "fuorisalone", come gli eventi correlati al Salone del Mobile.

Tra anteprime mondiali e spettacoli dal vivo, i visitatori potranno scoprire tutte le novità del settore ma anche assistere a mostre come quella sulla storia della Dakar o quella sulle Desert Queens. La fiera è anche l'occasione per festeggiare i 20 anni di MotoLive, l'arena da 60mila metri quadrati che ospiterà gare, attrazioni ma anche le leggende del motorsport.

Una fotografia dello stato del settore l'ha offerta Mariano Roman, presidente di Ancma, l'associazione nazionale del ciclo, motociclo e accessori aderente a Confindustria. Il mercato delle due ruote nel 2025 "sta dimostrando una certa ripresa, dopo essere partito in maniera abbastanza negativa all'inizio dell'anno, ma trainato soprattutto dalle omologazioni dell'Euro 5+. Sicuramente positivo sarà il 2026 e lo possiamo capire anche dall'entusiasmo che c'è in questa Eicma, che sarà un record assoluto in termini di presenze e operatori".

All'orizzonte, però, preoccupa il "grande impatto" che avranno le aziende cinesi "che stanno investendo e manifestando una capacità di produrre prodotti innovativi e di buona qualità". Rischi che vede anche il presidente dell'Ice Matteo Zoppas. L'export delle motociclette "non sta vivendo un momento bellissimo. Dobbiamo aspettare e vedere cosa succederà negli ultimi mesi, ma dobbiamo anche mettere in campo delle contromisure".

Gli orari e i prezzi. Da giovedì 6 a domenica 9 novembre l’apertura al pubblico a Milano-Rho Fiera è negli orari 9.30-18.30. I biglietti sono in prevendita esclusivamente sul sito eicma.it. Il prezzo del biglietto intero è 21,50 euro, mentre quello ridotto, riservato ai visitatori tra i 4 e 13 anni, è in vendita a 11,50. Cambiano i prezzi alla cassa fisica: intero 25 euro, ridotto 12 euro. Da 0 a 3 anni sempre gratis. Infine, dopo la sperimentazione dello scorso anno, torna il biglietto pomeridiano. Introdotto dall’organizzazione anche per agevolare i visitatori locali e per alleggerire la pressione mattutina ai tornelli, è disponibile in un numero contingentato al prezzo di 15,50 euro per l’intero, e di 8,50 euro per il ridotto (4-13 anni). Il biglietto pomeridiano sarà valido dalle ore 13.30 fino alla chiusura della manifestazione. Prezzi alla cassa fisica: pomeridiano intero 19 euro, ridotto 10 euro.