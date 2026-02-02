The I.C.E., quando l'eleganza dell'auto fa rima con passione

Alla fine resta la senzazione che non esista una manifestazione così elegante, armoniosa e capace di esaltare la bellezza del motorismo storico come quella che ogni anno si celebra sul lago di Saint Moritz. L'edizione 2026 ha confermato una volta di più questa certezza. E l'incredibile successo di pubblico (mai visti così tanti partecipanti e semplici curiosi accorsi in Engadina per questo appuntamento) ha ribadito una volta ancora che la passione senza tempo resta un collante universale. The I.C.E. St. Moritz 2026, il Concorso automobilistico Internazionale di Eleganza punto di riferimento della stagione invernale per il comparto automotive d'élite ha trasformato nel fine settimana appena passato la superficie cristallina del lago ghiacciato di St.Moritz in un palcoscenico d’eccezione, accogliendo 50 capolavori dell'ingegneria classica e sportiva. Una selezione di icone rare che ha saputo incantare un pubblico multigenerazionale, celebrando l'automobile non solo come mezzo, ma come autentica opera d’arte.

La giuria internazionale ha selezionato le vetture Best in Class nelle cinque categorie in concorso, premiando l'eleganza, la rarità e la storia di ogni modello: Lancia Stratos, 1976 (Legendary Liveries); Maserati 4CLT, 1949 (Open Wheels); Jaguar XJ220, 1993 (Birth of Hypercar); Ferrari 750 Monza, 1955 (Barchettas on the Lake); Talbot-Lago T150C SS ‘Teardrop’, 1937 (Icons on Wheels). Il premio Best Sound è stato assegnato alla Pontiac Vivant, 1965 (Barchettas on the Lake).

La seconda giornata di manifestazione ha aperto agli attesi giri liberi delle auto in concorso, che hanno entusiasmato i partecipanti quanto il pubblico con i loro riflessi in movimento sulla superficie ghiacciata del lago. Poi, a chiusura dell’evento, è stato assegnato il riconoscimento Best in Show. Il trofeo, espressamente ideato per The I.C.E. dall’archistar Lord Norman Foster – che ha premiato il vincitore insieme a Peter Harrison, CEO di Richard Mille EMEA – è andato alla Talbot-Lago T150C SS ‘Teardrop’, 1937 (Icons on Wheels). Inoltre, nell’occasione, alla Ferrari Dino 206 S, 1967 (Icons on Wheels) è stato conferito il premio Spirit of St. Moritz, firmato dall’artista Rolf Sachs e consegnato da Marijana Jakic, CEO di St. Moritz Tourismus AG. Infine, la McLaren F1 GTR Lark, 1996 (Birth of the Hypercar) è stata insignita del premio del pubblico Hero Below Zero.

Anche quest’anno The I.C.E. ha coinvolto l’intera comunità di St. Moritz con attivazioni diffuse tra lago e centro città, creando un’esperienza immersiva che unisce motori, arte, design e lifestyle. L’atmosfera vibrante e l’emozione palpabile hanno reso questa edizione un’esperienza indimenticabile, confermando The I.C.E. come un appuntamento imperdibile. Molto apprezzate le esibizioni della Patrouille Suisse, la squadriglia acrobatica ufficiale dell’esercito svizzero, che ha sorvolato il lago ghiacciato di St. Moritz e le montagne engadinesi, offrendo al pubblico uno spettacolo aereo di grande intensità e spettacolarità.