Oggi, 140 anni fa, il signor Benz inventò l'automobile

Due inventori, un solo obiettivo: il 29 gennaio 1886, Carl Benz fece domanda di brevetto per la sua automobile. Il brevetto DRP 37435 per il “veicolo a gas” è oggi considerato a tutti gli effetti il certificato di nascita dell’automobile. È attualmente parte del Memory of the World Register dell’UNESCO e segna l’inizio della moderna mobilità individuale. Quasi contemporaneamente, sempre nel 1886, Gottlieb Daimler installò il motore a combustione ad alto numero di giri, sviluppato insieme a Wilhelm Maybach, in una carrozza. Nacque così la prima automobile a quattro ruote. Insieme, i due veicoli formarono il primo anello di una catena ininterrotta di innovazione: da allora, Mercedes-Benz continua a reinventare l'automobile.

Ma c’è anche la firma (fondamentale) di una donna sullo sviluppo di questo straordinario progetto, quella di Bertha Benz, moglie di Carl, che lo sostenne fin dagli esordi e nel 1888 compì il primo viaggio a lunga distanza al mondo a bordo di un’automobile – un traguardo storico. Con coraggio e lungimiranza, guidò da Mannheim a Pforzheim, dimostrando il potenziale di quel mezzo. Oggi, molto probabilmente sarebbe un'influencer della mobilità. L'avventura di Bertha significava anche superare ostacoli imprevisti lungo il cammino. Alcuni suoi interventi, seppur di piccole dimensioni, hanno avuto un impatto significativo: ad esempio, la pulizia di un carburatore ostruito durante il viaggio utilizzando la punta di una spilla da cappello.

La Mercedes in realtà prende il nome da Mercédès Jellinek, figlia del diplomatico e imprenditore austriaco Emil Jellinek, che negli anni 1900 commissionò alla Daimler-Motoren-Gesellschaft (DMG) auto da corsa performanti con il nome della figlia, considerandolo un portafortuna. Il termine, di origine spagnola, significa infatti "grazia" o "omaggio". Il marchio "Mercedes" è stato registrato ufficialmente nel 1902, sostituendo il nome Daimler per le autovetture.

Nel corso di quest'anno, l'identità del marchio sarà particolarmente evidente: in occasione del 140° anniversario, si realizzerà il più ampio programma di lancio prodotti mai intrapreso nella storia dell'azienda. L'inaugurazione di questo programma sarà rappresentata dalla prima mondiale della nuova Classe S, prevista prioprio per oggi, 29 gennaio 2026. Nel corso dei prossimi due anni, Mercedes-Benz introdurrà oltre 40 nuovi modelli che integrano tradizione e innovazione, fissando nuovi parametri di riferimento in ciascun segmento di mercato. Ogni modello incarna la promessa del marchio: costruire le auto più desiderate al mondo.

Nel 2026, l'identità del marchio sarà particolarmente evidente: in occasione del 140° anniversario, si realizzerà il più ampio programma di lancio prodotti mai intrapreso nella storia dell'azienda.

L'inaugurazione di questo programma sarà rappresentata dalla prima mondiale della nuova Classe S, prevista per il 29 gennaio 2026. Nel corso dei prossimi due anni, Mercedes-Benz introdurrà oltre 40 nuovi modelli che integrano tradizione e innovazione, fissando nuovi parametri di riferimento in ciascun segmento di mercato. Ogni modello incarna la promessa del marchio: costruire le auto più desiderate al mondo.