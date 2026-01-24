Più di 100 ore all'anno in coda. Ma qual è la città più trafficata d'Italia?

Città del Messico resta la metropoli più intasata al mondo, ma la classifica di TomTom per il 2025 ha una nuova primatista nel nostro Paese che scalza Roma e batte anche Milano

"La piaga per cui Palermo è purtroppo famosa nel mondo? È il traffico. Tentacolare, vorticoso, ci impedisce di vivere...". La celebre battuta dello zio nel film Johnny Stecchino è del 1991. Ma a 24 anni di distanza c'è poco da sorridere, visto che il capoluogo siciliano ha effettivamente vinto il non invidiabile titolo di città più trafficata d'Italia. A dirlo è il nuovo Traffic Index di TomTom, che ogni anno pubblica i dati riguardanti tutte le città del mondo, stilando una classifica di quelle dove muoversi in macchina è un vero incubo. E dai quali emerge che esistono città nelle quali è ormai diventato inevitabile trascorrere mediamente più di 100 ore all'anno bloccati in coda.

Palermo ruba così la prima posizione a Roma (prima nel 2024) con un indice di traffico del 51%. In Italia nessuno fa peggio, anche se c'è chi si avvicina. È il caso di Milano, seconda città più trafficata d'Italia con un indice del 49%, mentre a completare il podio è Catania con il 47%, davanti a Roma, Firenze, Napoli e Trieste. Le percentuali indicano l'aumento dei tempi di percorrenza dovuto al traffico rispetto a quanto si impiegherebbe, su una determinata strada, in condizioni ottimali. Significa quindi che il traffico Palermo fa aumentare del 51% il tempo passato in auto.

I dati sono raccolti in maniera anonima dai navigatori satellitari da TomTom, poi elaborati per estrapolare quanto il traffico incide sulla viabilità urbana. La classifica prende in considerazione anche la distanza percorsa in 15 minuti in condizioni di traffico intenso e scorrevole. In questo caso è Milano a fare peggio di tutte in Italia: 3,9 km in un quarto d'ora quando le strade sono intasate, contro 7,1 negli orari ottimali.

Possiamo comunque consolarci pensando che se i livelli di traffico a Palermo possono sembrare alti, quasi impallidiscono rispetto al podio delle città più trafficate del mondo, che vede ancora una volta Città del Messico davanti a tutte, con un indice del 75,9%. Seconda è Bengalore (India) con 74,4 mentre il centro storico di Dublino si piazza in terza posizione con 72,9% davanti a Lodz (Polonia) con 72,8.