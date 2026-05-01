Pirelli investe nel Deep Tech: accordo con Univrses per pneumatici intelligenti e guida autonoma

Pirelli rinforza la collaborazione nel campo delle tecnologie per la mobilità con Univrses, società deep tech con sede a Stoccolma specializzata in visione artificiale e intelligenza artificiale, siglando un accordo per integrare sistemi di computer vision nella piattaforma Cyber Tyre del gruppo italiano. L’intesa prevede anche un investimento diretto da parte di Pirelli, che acquisisce una partecipazione del 30% nella società svedese, con un’opzione per salire fino alla maggioranza.

L’operazione punta ad accelerare lo sviluppo di soluzioni avanzate per la sicurezza dei veicoli, i sistemi di assistenza alla guida (Adas) e le applicazioni legate alla guida autonoma, oltre a rafforzare le capacità di monitoraggio delle infrastrutture stradali attraverso l’analisi dei dati in tempo reale. Al centro della partnership c’è l’integrazione tra il sistema Cyber Tyre e le tecnologie 3DAI di Univrses. La piattaforma sviluppata da Pirelli consente di raccogliere dati dai pneumatici tramite sensori, elaborarli con algoritmi proprietari e trasmetterli in tempo reale al veicolo e al cloud, migliorando sicurezza e prestazioni e fornendo informazioni sullo stato della strada. A queste si affiancano le soluzioni di visione artificiale della società svedese, che permettono ai veicoli di interpretare l’ambiente circostante e di digitalizzare le infrastrutture attraverso l’analisi dei dati raccolti dalle telecamere. La combinazione delle due tecnologie consente così di trasformare le auto in sensori mobili in grado di monitorare costantemente le condizioni della rete stradale, offrendo agli enti gestori strumenti più efficaci per pianificare manutenzione e interventi.

Un primo progetto è già operativo in Italia: nel 2025 Pirelli ha avviato con la Regione Puglia un sistema di monitoraggio della rete stradale regionale basato proprio sull’integrazione tra dati dei pneumatici e informazioni visive elaborate tramite intelligenza artificiale. “La collaborazione con Univrses potenzia ulteriormente la nostra piattaforma Cyber Tyre”, ha dichiarato l’amministratore delegato di Pirelli, Andrea Casaluci. A fargli eco il ceo di Univrses, Jonathan Selbie: “Il monitoraggio continuo e l’uso dei dati sono fondamentali per la gestione delle infrastrutture”.