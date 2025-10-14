Le auto più spesso dal meccanico: ecco i 10 marchi meno affidabili

L'affidabilità di un'automobile è uno dei valori aggiunti più importanti al momento dell'acquisto, ma anche nel corso della vita del veicolo. Un'auto che richiede frequenti riparazioni può diventare un peso economico e comportare numerosi disagi quotidiani. Ma quali sono le marche automobilistiche che necessitano maggiormente di manutenzione? Un recente studio condotto da Actronics, società specializzata nella revisione di componenti elettronici per auto, ha svelato le marche più riparate in Italia, nonché le regioni e le province con il maggior numero di interventi. Con risultati sorprendenti: bene Fiat, ad esempio, e tante tedesche invece ai primi posti (dove è finita la proverbiale affidabilità delle vetture germaniche?) della classifica dei peggiori. Ma non solo, perché la ricerca svela come al Nord (Friuli, Veneto, Toscana) rispetto al Sud le macchine passino più tempo in officina.

Il marchio che emerge con la maggiore frequenza di riparazioni in Italia è Ford, con un impressionante 25,39% di interventi effettuati nei garage partner di Actronics. Questo dato, tuttavia, non significa che Ford sia una marca in asoluto poco affidabile. Piuttosto, si tratta di un riflesso delle problematiche frequenti in alcuni modelli noti per le componenti elettroniche, come i moduli ABS/ESP e i cruscotti. Seguono Volkswagen e Mercedes-Benz, due marchi che godono di una reputazione consolidata per qualità e affidabilità, ma che, seppur con numeri più bassi rispetto a Ford, non sono esenti da problematiche. Opel e Audi continuano a figurare nelle prime posizioni, seppur con percentuali inferiori. Solo al sesto posto il primo brand italiano, Fiat, con BMW, Peugeot e Renault, che completano la top 10. Questi dati, benché rivelatori, devono essere letti con cautela, poiché si riferiscono esclusivamente alle riparazioni effettuate con pezzi Actronics, che non considerano tutti i guasti possibili o le cause strutturali che possono portare a un intervento.

A livello globale invece, proprio in questi giorni, Subaru è stata eletta “Most Reliable Brand 2025” da Consumer Reports, confermandosi come marchio leader in affidabilità nel panorama automobilistico. Il marchio giapponese ha ottenuto questo riconoscimento anche nelle classifiche che tenevano conto di fattori quali la sicurezza, la soddisfazione del proprietario e le prove su strada. “Essere riconosciuti come brand più affidabile al mondo da Consumer Reports non è solo un onore, ma la conferma concreta del nostro impegno costante nella progettazione, nella scelta dei materiali e nell’attenzione al Cliente,” ha commentato Nicola Torregiani, Presidente e CEO di Subaru Italia. “Affidabilità è una delle parole chiave che guida ogni scelta di Subaru e questo riconoscimento arriva in un momento cruciale, mentre rafforziamo la nostra presenza sui mercati globali".