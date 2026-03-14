L’assalto del Dragone: BYD e Geely ridisegnano la geografia mondiale dell’auto

Il panorama automobilistico mondiale sta vivendo un terremoto gerarchico senza precedenti. Secondo le ultime rilevazioni della testata specializzata Cls sui dati ufficiali di inizio 2026, la Cina non è più soltanto il principale polo produttivo ed esportatore, ma è diventata la casa di veri e propri "campioni globali" capaci di insidiare i troni di Detroit, Wolfsburg e Tokyo. La vetta resiste, ma i piedi d'argilla tremano. Per il sesto anno consecutivo, Toyota si conferma regina incontrastata del mercato globale con 11,32 milioni di veicoli venduti nel 2025 (+4,65%). Alle sue spalle, il podio resta apparentemente cristallizzato con Volkswagen (seconda con 8,98 milioni, in lieve calo dello 0,51%) e Hyundai/Kia (terza con 7,27 milioni). Anche General Motors (6,18 milioni) e Stellantis (5,48 milioni) mantengono le posizioni di testa, ma è guardando dallo specchietto retrovisore che si percepisce la velocità della trasformazione in atto.

Il sorpasso: BYD scavalca Ford. Il dato più simbolico di questa nuova era è il balzo di BYD. Il colosso di Shenzhen ha chiuso l'anno con 4,6 milioni di unità vendute, registrando una crescita del 7,7%. Questo risultato ha permesso ai cinesi di scalzare un’icona come Ford dalla sesta posizione mondiale. Il marchio dell’Ovale Blu scivola infatti all'ottavo posto, scontando una flessione dell'1,7% (4,4 milioni di unità). Tra i due contendenti si inserisce SAIC, che mantiene la settima piazza con 4,51 milioni di mezzi, spinta dal successo internazionale del brand MG, ormai stabilmente inserito nelle preferenze dei consumatori europei.

Il fenomeno Geely e il declino giapponese. La vera "lepre" della classifica è però Geely. Il gruppo di Hangzhou, che ha saputo costruire un impero integrando marchi storici come Volvo e realtà innovative come Polestar, entra per la prima volta in Top 10 conquistando la nona posizione. I numeri parlano chiaro: 4,12 milioni di veicoli e una crescita record superiore al 26%. A farne le spese è soprattutto l’industria giapponese di seconda fascia. Honda, un tempo pilastro del mercato globale, perde terreno e scivola al decimo posto con un calo preoccupante del 7,5% (3,52 milioni di unità). Poco fuori dai radar dei primissimi, ma in fase di riassetto, restano realtà come Suzuki e l’Alleanza Renault-Nissan-Mitsubishi, costrette a fare i conti con un mercato che premia l'integrazione tecnologica e l'elettrificazione spinta.

Un nuovo ordine mondiale. Cosa ci dicono questi numeri? La crescita cinese non è un exploit temporaneo, ma il frutto di una strategia di lungo periodo basata sul controllo della filiera elettrica e su acquisizioni mirate in Occidente. Se il vertice occupato da Toyota e Volkswagen appare ancora lontano, il ritmo di crescita di BYD e Geely suggerisce che lo stravolgimento della Top 5 potrebbe essere questione di mesi, non di anni. La sfida per i produttori tradizionali è ora vitale: innovare i processi produttivi e recuperare il gap tecnologico, o rassegnarsi a un ruolo di comprimari in un mercato dominato dal Dragone.