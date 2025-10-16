La nuova Audi Q3 costa meno della precedente: è un segnale per il mercato

Al suggestivo Molo Trapezoidale di Palermo, Audi ha svelato nei giorni scorsi la nuova generazione della Q3, rinnovata in maniera profonda da punto di vista del design, della tecnica, delle motorizzazioni e della connettività. Un evento che sancisce un passaggio non solo estetico ma anche strategico: nonostante il miglioramento stilistico e qualitativo in generale di una vettura che già era tecnicamente ed esteticamente quasi perfetta, oggi infatti la Q3 parte addirittura da un listino inferiore rispetto al passato, a parità di allestimento. Un fatto raro in un contesto in cui i prezzi delle automobili continuano a salire (e in un segmento premium destinano ad un pubblico "altospendente"), ma che può segnare una svolta importante per il mercato.

Il prezzo delle varianti diesel - che, in controtendenza rispetto alle mode del momento, restano a listino, e anche questo è un segnale da non sottovalutare - costano 1.300 euro in meno a parità di allestimento Business. Sulla 1.5 Tfsi mild hybrid benzina invece il vantaggio è addirittura di 2.000 euro: qui Audi offre più contenuti ad un costo inferiore e con l’aggiunta del sistema a 48 Volt non presente sulla generazione precedente.

Occorre precisare che stiamo parlando di un modello che parte comunque da 42.500 euro (e da 44.500 per la versione Sportback), e che un ritocco in basso del listino a questi livelli non sposta più di tanto la propensione all’acquisto, ma il segnale resta significativo. Come il fatto che Audi abbia adottato questa nuova strategia proprio sulla sua vettura più venduta in Italia (155 mila pezzi dal lancio della prima generazione nel 2011). Il marchio dei quattro anelli ha compreso evidentemente che in un mercato dei Suv medi premium sempre più affollato, offrire innovazione tangibile a un prezzo più accessibile serve a preservare attrattività, specialmente in fasce medio-alte. E soprattutto oggi, con l’arrivo della spietata concorrenza cinese che inizia a farsi largo anche in questo segmento. Malgrado siano ancora moltissime le componenti opzionali da pagare a parte, la chiave scelta sembra quella del potenziamento della tecnologia come driver di valore: anziché monetizzare la novità come extra, Audi include nelle versioni base alcune funzioni che prima erano prerogativa degli allestimenti superiori, aumentando la percezione di rapporto qualità/prezzo.

Il nostro test drive sulle strade siciliane ha confermato che nche al volante la nuova Q3 segna un passo avanti dal punto di vista del comfort, con un ottimo equilibrio percepito tra prestazioni e piacere di guida. Da un punto di vista strettamente estetico invece, rispetto al modello precedente la lunghezza è aumentata di circa 4,7 cm (ora è 4,53 metri), e sono state migliorate l’abitabilità posteriore e la capienza del bagagliaio: 488 litri che diventano 575 abbassando gli schienali. L’altezza stata è leggermente ridotta, il profilo è più sportivo, e l’aerodinamica migliorata — con un coefficiente di resistenza (Cx) che scende a circa 0,30 grazie anche alle prese d’aria frontali adattive. Le sospensioni offrono varie opzioni, incluse sportive e ammortizzatori adattivi a doppia valvola, per adattarsi alle condizioni del manto stradale e allo stile di guida selezionato tramite Audi drive select. Un altro plus della terza generazione della Q3 riguarda i fari, impreziositi da inediti moduli micro-LED: ciascuno di essi misura 40 micrometri, ovvero circa la metà dello spessore di un capello umano. La tecnologia micro-LED garantisce un’illuminazione ancora più precisa, genera le zone d’ombra con straordinaria velocità, così da scongiurare l’abbagliamento degli altri utenti della strada e un superiore contrasto, a vantaggio della sicurezza e del comfort di guida, specie in condizioni meteo difficili.

Sul fronte motori infine, la nuova Audi Q3 è disponibile con propulsori Plug-in, TDI, TFSI, mild-hybrid: le potenze vanno da 150 a 272 cavalli con trazione anteriore o integrale quattro Phev per un’autonomia in solo elettrico fino a 119 chilometri.