Incentivi per auto elettriche: c'è un nuovo click day

Da sabato 22 novembre tornano disponibili 9.500 "buoni" da 9 a 11mila euro. Ecco chi ne ha diritto e qual è la procedura per aggiudicarseli

Le notizie sono sostanzialmente due. La prima è che ci sono ancora circa 9.500 buoni per acquistare automobili e veicoli commerciali elettrici con uno sconto che va da 9.000 a 11.000 euro, e che verranno rimessi a disposizione di chi ha i requisiti per aggiudicarseli dalle ore 10 di sabato 22 novembre. La seconda è che il 17% degli italiani che un mese fa hanno aderito alla campagna di incentivazione offerta dallo stato si sono accaparrati questi voucher senza averne diritto, oppure l’hanno fatto e poi hanno cambiato idea non finalizzando l’acquisto entro un mese come era indispensabile fare.

E’ questo lo scenario che introduce al secondo click day dopo quello del 22 ottobre scorso quando la campagna dei bonus è stata aperta. Come da programma, malgrado il plafond di 596 milioni di euro si fosse esaurito nel giro di poche ore, i buoni non ancora validati – cioè quelli non abbinati a un contratto d’acquisto di un veicolo elettrico da parte di una concessionaria ufficiale - tornano ora a disposizione. Nel momento in cui scriviamo, dei 55.774 voucher messi a disposizione un mese fa, 46.239 sono stati validati (82,9%) e 9.535 non sono validati (17,1%).

Chi ne ha diritto. L'iniziativa non è aperta a tutti i cittadini, ma è riservata a chi risiede o ha sede legale in uno dei comuni che fanno parte delle aree urbane funzionali. È inoltre obbligatoria la contestuale rottamazione di un veicolo fino a Euro 5. E soprattutto possono accedere agli incentivi solo le persone fisiche con Isee fino a 40 mila euro e le imprese fino a 10 dipendenti e con un fatturato o un bilancio annuo fino a 2 milioni di euro.

Come richiedere il voucher. Occorre accedere alla piattaforma web del ministero dell’Ambiente www.bonusveicolielettrici.mase.gov.it con lo Spid o con la Carta d’identità elettronica e inserire tutti i dati richiesti. Il voucher potrà essere salvato in formato PDF, potrà essere stampato e materialmente utilizzato recandosi in concessionaria. Il numero del voucher dovrà essere inserito dal venditore nel contratto d’acquisto e l’importo del bonus, che si aggiungerà all’eventuale sconto della Casa o della concessionaria, dovrà essere scalato dal prezzo finale. Al momento della firma del contratto, il venditore dovrà validare il bonus sulla piattaforma informatica inserendo il codice del voucher, il costo del veicolo, il corrispondente importo IVA e l'indicazione dell'importo versato a titolo di acconto. L’importo del voucher sarà poi rimborsato dallo Stato alla concessionaria mediante bonifico sul conto corrente che il dealer ha indicato in fase di registrazione.