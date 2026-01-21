Dalla Pandina al "sistema Panda": ecco perchè è ancora la preferita dagli italiani

Da più di dieci anni è in testa alla classifica delle vendite: ora ha una sorella maggiore, e ne avrà in autunno una ancora più grande. Dietro a lei tutte le altre, ma con distacco

Accessibile (anche se non più tanto economica), ideale per la guida urbana, radicata nel cuore degli automobilisti italiani e supportata da strategie commerciali efficaci: se il marchio Fiat resta il numero uno sul mercato nazionale - con 143.017 immatricolazioni pari ad una quota del 9,4%, in crescita dello 0,3% rispetto al 2024 - lo deve soprattutto al suo modello più iconico. Parliamo della cara vecchia Panda, diventata Pandina Hybrid da quando è stata aggiornata con i sistemi di sicurezza voluti dall’Unione Europea e il managment ha deciso che la (possibile) erede sarebbe stata la Grande Panda.

La Pandina Hybrid è stata la regina del mercato 2025 con 102.597 immatricolazioni, ossia più del doppio rispetto alla seconda vettura più venduta in Italia. Del resto, Fiat ha scelto di concentrare praticamente tutte le forze sul "sistema Panda". Durante l’anno, la gamma della Grande Panda infatti verrà arricchita dalla versione con motore turbo da 1.2 litri a benzina, abbinato a un cambio manuale a 6 marce, offrendo una proposta in più all’attuale possibilità di acquistare una variante elettrica o mild hybrid. E sulla stessa piattaforma è basato il piano di conquista al segmento con la Giga Panda (nome provvisorio scelto dalla Casa per ricordare la parentela) prevista per l’autunno seguita dalla sua evoluzione Suv-coupé. La lunghezza sarà tra 440 e 450 cm mentre In gamma ci sarà spazio sicuramente per il già citato tre cilindri 1.2 da 101 Cv, volendo con l’unità elettrica integrata nel cambio automatico a sei rapporti. Per la Fastback non si esclude di vederla nei primi mesi del 2027.

Come detto, Pandina Hybrid ha dominato la classifica 2025, in un mercato che ha chiuso l'anno a meno 2,1%. Alla top ten dell'anno precedente mancano all'appello solo due modelli che peraltro erano nono e decimo, ma mentre Renault Captur è scivolata al 13° posto, Lancia Ypsilon ha finito il 2025 in 44a posizione: da 32.167 immatricolazioni è crollata a 9.708. Detto che le novità sono rappresentate da Dacia Duster e MG ZS - non delle vere sorprese - segnaliamo che nel ranking del solo dicembre ci sono due auto che possono aspirare al vertice: Toyota Aygo X è stata la sesta più venduta (e ora arriva la variante full hybrid) e Leapmotor T03 l'ottava, a conferma della riscossa delle piccole e del fatto che una vettura elettrica a prezzo competitivo funzioni. Difatti, la cinese importata da Stellantis è seconda tra le BEV, in mezzo a Tesla Model 3 e Model Y.

Anche il resto del podio è confermato. Al secondo posto assoluto c’è la Dacia Sandero che, insieme a Duster, ha spinto ulteriormente in alto il marchio rumeno. Proposta nella doppia configurazione (la berlina Streetway e la Stepway a ruote più alte) è scesa nelle immatricolazioni di circa il 20%: dalle 60.380 unità del 2024 è arrivata a 49.445. Al terzo posto Jeep Avenger: è ancora il Suv più venduto nel nostro Paese che apprezza evidentemente il design made in Italy insieme alle qualità del modello. Significativo il quarto posto della Citroen C3 che sta tenendo a galla il brand di Stellantis, visto che porta a casa circa due terzi del cumulato della Casa francese. Proposta anche in variante elettrica (vale il 10% di mix), la C3 ha tenuto la posizione del 2024 con 38.442 immatricolazioni, un centinaio meno del 2024.

A seguire la coppia vincente di Toyota: Yaris Cross e Yaris che insieme superano le 71mila unità. Poi la già citata Duster. Ottava la Peugeot 208 che ha perso una posizione rispetto al 2024 e un migliaio di unità, attestandosi a 31.320 negli ultimi dodici mesi. Colpisce che la variante elettrica e-208 non sia andata oltre le 625 immatricolazioni, quindi il 2% nel mix. Un’altra compatta amatissima in Italia come Renault Clio è scivolata dal sesto al nono posto in dodici mesi, con una perdita pesante di immatricolazioni: 29.069 contro 35.809. La Casa transalpina spera di recuperarle con il debutto della nuova generazione. La top ten si chiude con la seconda new entry, la MG ZS del gruppo cinese Saic Motors.