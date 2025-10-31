Auto dell'Anno e Auto Europa 2026: scelte le finaliste

La fine dell'anno non è vicinissima ma è già tempo di bilanci. Che per il mondo dell'automobile vuol dire anche tempo di premiazioni. Dopo la fase in cui sono stati esaminati e valutati 35 modelli presenti nel mercato europeo e selezionati in precedenza, i 62 giornalisti specializzati di 24 Paesi che costituiscono la giuria del premio Car of the Year hanno scelto le 7 finaliste. Si tratta del più importante riconoscimento europeo volto ad eleggere il modello che, dopo aver debuttato sul mercato nei dodici mesi precedenti all'assegnazione, abbia espresso i migliori contributi di design e innovazione tecnologica, in rapporto al prezzo di vendita.

Le finaliste sono Citroën C5 Aircross, Dacia Bigster, Fiat Grande Panda, Kia EV4, Mercedes-Benz CLA, Renault 4 E-Tech e Škoda Elroq. Queste auto parteciperanno alla fase conclusiva della manifestazione e l'annuncio del modello vincitore del premio Car of the Year 2026 avrà luogo al Bruxelles Motor Show il prossimo 9 gennaio. Anche per questa edizione le sette finaliste propongono una varietà di caratteristiche e sistemi propulsivi diversi, che confermano la situazione del mercato. Ci sono tre elettriche pure, tre multi energy che prevedono la scelta fra propulsore elettrico e motore termico, e infine una che offre solo unità termiche, anche bifuel.

Quasi contemporaneamente, anche i soci dell'Unione Italiana Giornalisti dell'Automotive (UIGA), coadiuvati da una giuria di Opinion Leader, hanno designato le auto che parteciperanno alla fase finale del premio Auto Europa 2026 che prevede la proclamazione del modello vincitore il prossimo 11 ottobre presso la sede milanese di Bosch Italia. I requisiti per il premio Auto Europa includono innovazione, design, qualità ed economia di esercizio, valutati relativamente ai modelli più significativi della più recente produzione europea. Per quella che la UIGA definisce "la sfida automobilistica italiana più autorevole" sono state scelte in ordine alfabetico: Audi Q3, Bmw X3, Fiat Grande Panda, Dacia Bigster, Jeep Compass, Mercedes-Benz Cla e Renault 4 E-Tech. Al premio Auto Europa concorrono anche i voti del pubblico: chiunque può infatti esprimere il proprio parere dopo essersi registrato al sito www.premioautoeuropa.it che sarà attivo fino alle ore 23.59 di lunedì 10 novembre.