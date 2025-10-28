Alla Roma EcoRace con la Kia Niro Tri-Fuel: ecco come è andata

Presentata lo scorso anno e sviluppata grazie alla storica partnership con Westport Fuel System Italia/BRC sulla base della motorizzazione HEV, ma con l’aggiunta dell’alimentazione GPL, Kia Niro Tri-Fuel è uno dei primissimi veicoli con questa tecnologia presenti sul mercato. Come la versione full hybrid, Niro Tri-Fuel è spinta dal motore Smartstream GDI da 1,6 litri ad alta efficienza, che in questa versione eroga 90 CV, sommati ai 43,5 CV del motore elettrico, per una potenza massima combinata di 126 CV. Insomma, un’auto interessante che meritava di essere vista da vicino e sottoposta a un test su strada, questa volta un po’ diverso dal solito. Abbiamo pensato infatti di abbinare agli itinerari canonici, fatti di percorsi urbani ed extraurbani, anche la partecipazione come concorrenti alla terza edizione della Roma EcoRace, grazie alla disponibilità degli organizzatori, Automobile Club Roma e Punto Gas: una competizione di regolarità su strada dedicata agli autoveicoli mossi da propulsioni e carburanti alternativi, valida per il Trofeo Green Endurance e Green Challenge Cup, inserite nel Campionato Italiano Energie Alternative di Aci Sport, secondo il Codice Sportivo Internazionale FIA, la Federazione internazionale dell’Automobile. Insomma, una cosa seria, che coniuga sport, innovazione e sostenibilità, confermandosi come uno degli appuntamenti più attesi per gli appassionati di mobilità ecologica.

Il via presso l'Appia Antica a Roma

Alla fine, tra itinerari autostradali, veloci tratti extraurbani e attraversamenti cittadini, oltre al percorso di gara vero e proprio, abbiamo percorso oltre 2.000 chilometri: niente di meglio per toccare con mano la validità della proposta Kia Niro Tri-Fuel. Grazie alla nuova tecnologia ibrida GPL, con Niro Tri-Fuel è garantito un importante risparmio, arrivando facilmente a percorrere 20 km/l e con un’autonomia che, nel ciclo combinato, può raggiungere circa 1.600 km con un pieno di carburante, calcolando che il serbatoio a benzina ha una capacità di 42 litri e quello a GPL di 40 litri.

E veniamo alla gara vera e propria. Raggiunta Roma, dopo le verifiche tecniche di rito, siamo partiti da via Appia Antica verso il percorso, lungo e suggestivo, che ha attraversato alcuni dei centri più caratteristici dei Castelli Romani: Albano Laziale, Frascati, San Cesareo, Palestrina e Rocca di Cave, fino a raggiungere Subiaco, presso il monastero di Santa Scolastica, dove si è conclusa la prima parte della competizione.

L'arrivo al Monastero di Santa Scolastica

Nel pomeriggio abbiamo proseguito verso Aniene e Guarcino, passando per il suggestivo Parco dei Monti Simbruini e poi tagliare il traguardo a Fiuggi in serata, dopo oltre duecento chilometri percorsi e dopo aver superato complessivamente quattro controlli orari, quattro controlli di percorso e sei prove a media, prestando attenzione ai consumi e al cronometro.

Il Parco dei Monti Simbruini





Controllo dei consumi alla stazione di servizio ENI di Fiuggi

Va detto che la nostra Niro Tri-fuel si è sempre comportata bene, soprattutto per quanto riguarda i consumi e consentendoci di terminare al dodicesimo posto su ventitré partecipanti nella classifica Economy Run, non ostante la nostra scarsa perizia per questo tipo di competizioni, dove a fare la differenza è l’energia consumata, controllata scrupolosamente all’arrivo, grazie ad un approccio di guida sostenibile. E anche se non parteciperete a gare di regolarità, con meno di 35mila euro potrete portarvi a casa una Kia Niro Tri-Fuel. Una cifra, tutto sommato, ben spesa.