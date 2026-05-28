"Yep", un progetto che accompagna i giovani nell'avvio di un'impresa

PerMicro, società che si occupa di inclusione finanziaria, presenta Yep-Promoting Young Entrepreneurship, un progetto in collaborazione con Ceb-Council of Europe development bank, che avrà durata biennale. Yep nasce con l’obiettivo di favorire l’inclusione sociale ed economica di giovani aspiranti imprenditori e imprenditori under 35 residenti in Italia, offrendo supporto qualificato nella valutazione dell’idea d’impresa, nella redazione del business plan, nell’accesso al credito e nell’erogazione di servizi di consulenza e monitoraggio post concessione del finanziamento.

Yep si inserisce nelle attività di PerMicro incentrate sul ruolo della microfinanza come leva per contrastare lo svantaggio economico e sociale e per sostenere l’autonomia delle persone. In Italia, molti giovani incontrano ostacoli significativi nell’avvio di un’attività: dalla mancanza di capitale iniziale alla limitata esperienza imprenditoriale, fino alle difficoltà di accesso al credito per assenza di storico creditizio.

Il progetto prevede un’attenzione specifica alle categorie economicamente più fragili e si pone traguardi inclusivi, impegnandosi affinché almeno il 35% dei beneficiari sia di genere femminile e il 20% dei beneficiari sia di nazionalità straniera.

Nel corso dei due anni, PerMicro metterà in campo, in tutte e 26 le proprie filiali distribuite sul territorio italiano, un insieme di azioni integrate: assistenza alla redazione del business plan ad almeno 430 giovani imprenditori o aspiranti tali, consulenza individuale e mentoring, percorsi di accesso al credito ed educazione finanziaria dedicati ai beneficiari, con accompagnamento all’accesso al credito e attività di educazione finanziaria; monitoraggio post-erogazione tra i sei e i 12 mesi successivi all’accesso al credito, con verifiche e azioni correttive; educazione finanziaria digitale tramite la produzione e diffusione di contenuti video su temi di educazione bancaria e finanziaria e di avvio all’imprenditorialità; infine, formazione in aula con percorsi in presenza.

«In un contesto segnato da precarietà, difficoltà di accesso al credito e carenza di strumenti consulenziali, con Yep vogliamo rafforzare le opportunità per i giovani che desiderano costruire un percorso professionale stabile attraverso l’attività d’impresa. Il progetto nasce per accompagnarli in modo concreto in tutte le fasi più delicate dell’avvio di un’attività: dalla valutazione dell’idea imprenditoriale alla redazione del business plan, fino all’accesso al credito e al monitoraggio dei risultati. Crediamo che offrire competenze, educazione finanziaria e supporto consulenziale personalizzato significhi contribuire non solo alla nascita di nuove imprese, ma anche alla crescita dell’autonomia economica e dell’inclusione sociale», spiega Benigno Imbriano, amministratore delegato di PerMicro.