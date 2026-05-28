Al via la II stagione di "The perfect pitch"

Al via le iscrizioni per la nuova edizione di The Perfect Pitch, il concorso di RetImpresa-Confindustria, promosso in collaborazione con il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e con il supporto del Consolato Generale d’Italia a New York, dedicato alla valorizzazione di start up, scale up e pmi innovative italiane. Nella prima stagione della serie, che ha superato il milione di visualizzazioni, tre startup della mobilità sostenibile sono volate a Detroit per confrontarsi con investitori, imprese e istituzioni. La nuova edizione cambia città e tema: si va a New York, dal 2 all'8 novembre 2026, per raccontare il Fashion Made in Italy e le opportunità nel mercato americano. L'obiettivo è selezionare tre realtà da accompagnare in questo percorso di internazionalizzazione, con un programma ricco di eventi dedicati e incontri con investitori e operatori economici di primo piano.

start up, scale up e, per la prima volta, anche a pmi innovative che operano nella moda e in settori connessi alla filiera. Potranno candidarsi realtà imprenditoriali che sviluppano soluzioni legate, tra gli altri ambiti, a smart device, sistemi di distribuzione, automazione, intelligenza artificiale e trasformazione della filiera, con l’obiettivo di favorire il confronto con investitori, operatori economici qualificati e stakeholder del sistema statunitense.



Le candidature sono aperte fino al 31 luglio 2026 sulla piattaforma Registry ( finale, in programma il 1° ottobre 2026 a Roma, nell’ambito della giornata dell’Open Collaboration, durante la quale presenteranno il proprio pitch a una giuria di esperti che decreterà le tre vincitrici. La call si rivolge ae, per la prima volta, anche ainnovative che operano nella moda e in settori connessi alla filiera. Potranno candidarsi realtà imprenditoriali che sviluppano soluzioni legate, tra gli altri ambiti, asistemi di distribuzione, automazione, intelligenza artificiale e trasformazione della filiera, con l’obiettivo di favorire il confronto con investitori, operatori economici qualificati edel sistema statunitense.Le candidature sono aperte fino alsulla piattaforma https://www.retimpresa.it/registry/ ). Le startup e le pmi partecipanti saranno valutate da una giuria composta dai partner dell’iniziativa, che ne selezionerà fino a 15 per la fase intermedia. Le imprese selezionate parteciperanno alla, in programma ila Roma, nell’ambito della, durante la quale presenteranno il proprio pitch a una giuria di esperti che decreterà le tre vincitrici.