Al via la II stagione di "The perfect pitch"
di Redazione
Il concorso di RetImpresa-Confindustria, divenuto una serie televisiva, punta al mercato Usa e selezionerà tre imprese italiane innovative. Candidature aperte fino al 31 luglio sulla piattaforma Registry
1 min di lettura
May 28, 2026
Al via le iscrizioni per la nuova edizione di The Perfect Pitch, il concorso di RetImpresa-Confindustria, promosso in collaborazione con il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e con il supporto del Consolato Generale d’Italia a New York, dedicato alla valorizzazione di start up, scale up e pmi innovative italiane. Nella prima stagione della serie, che ha superato il milione di visualizzazioni, tre startup della mobilità sostenibile sono volate a Detroit per confrontarsi con investitori, imprese e istituzioni. La nuova edizione cambia città e tema: si va a New York, dal 2 all'8 novembre 2026, per raccontare il Fashion Made in Italy e le opportunità nel mercato americano. L'obiettivo è selezionare tre realtà da accompagnare in questo percorso di internazionalizzazione, con un programma ricco di eventi dedicati e incontri con investitori e operatori economici di primo piano.
La call si rivolge a start up, scale up e, per la prima volta, anche a pmi innovative che operano nella moda e in settori connessi alla filiera. Potranno candidarsi realtà imprenditoriali che sviluppano soluzioni legate, tra gli altri ambiti, a smart device, sistemi di distribuzione, automazione, intelligenza artificiale e trasformazione della filiera, con l’obiettivo di favorire il confronto con investitori, operatori economici qualificati e stakeholder del sistema statunitense.
Le candidature sono aperte fino al 31 luglio 2026 sulla piattaforma Registry (https://www.retimpresa.it/registry/). Le startup e le pmi partecipanti saranno valutate da una giuria composta dai partner dell’iniziativa, che ne selezionerà fino a 15 per la fase intermedia. Le imprese selezionate parteciperanno alla finale, in programma il 1° ottobre 2026 a Roma, nell’ambito della giornata dell’Open Collaboration, durante la quale presenteranno il proprio pitch a una giuria di esperti che decreterà le tre vincitrici.
Le candidature sono aperte fino al 31 luglio 2026 sulla piattaforma Registry (https://www.retimpresa.it/registry/). Le startup e le pmi partecipanti saranno valutate da una giuria composta dai partner dell’iniziativa, che ne selezionerà fino a 15 per la fase intermedia. Le imprese selezionate parteciperanno alla finale, in programma il 1° ottobre 2026 a Roma, nell’ambito della giornata dell’Open Collaboration, durante la quale presenteranno il proprio pitch a una giuria di esperti che decreterà le tre vincitrici.
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