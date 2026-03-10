Un'Academy per formare saldatori specializzati

In un contesto industriale in cui la difficoltà di reperire profili tecnici qualificati continua a rappresentare un freno alla crescita delle imprese manifatturiere, investire in formazione mirata diventa una leva strategica per ridurre il mismatch tra domanda e offerta di lavoro. È con questo obiettivo che MAW, Agenzia per il lavoro parte di W Group, lancia una nuova Academy dedicata alla formazione di saldatori specializzati, in collaborazione con Howay, società di formazione del Gruppo.

Il nuovo percorso formativo - che si svolgerà presso la sede di Formedil Roma, in Via di Monte Cervino 8 a Pomezia (Roma) - prenderà il via lunedì 16 marzo e si concluderà martedì 21 aprile 2026. Si tratta di un corso completamente gratuito, finanziato grazie al fondo Forma.Temp, pensato per preparare figure professionali oggi particolarmente richieste dal tessuto produttivo del territorio, con competenze tecniche immediatamente spendibili in ambito industriale.

L’Academy avrà una durata complessiva di 200 ore, suddivise tra formazione teorica e pratica, a cui si aggiungono otto ore dedicate a open day e orientamento. Il programma è strutturato per fornire una preparazione completa sulla saldatura a filo continuo MIG/MAG e TIG e prevede moduli su metallurgia di base per la saldatura, processi di saldatura ad arco e principali parametri di lavorazione, disegno meccanico e simbologia delle saldature, qualità di base, defettologia e controllo visivo. Una parte centrale del percorso sarà dedicata alle esercitazioni pratiche di laboratorio: 80 ore per la saldatura MIG/MAG (di cui 8 ore di teoria applicata e 72 ore di pratica) e 80 ore per la saldatura TIG (con la stessa articolazione tra teoria e pratica).

L’Academy si inserisce nella strategia di MAW volta a costruire percorsi formativi su misura, in grado di rispondere ai fabbisogni concreti delle imprese e, allo stesso tempo, di offrire ai candidati competenze tecniche solide e aggiornate. Un’iniziativa che si fonda sull’esperienza di Howay, che nel 2024 ha erogato oltre 1.000 percorsi formativi, formando più di 6.000 persone, con una percentuale di placement pari al 42%, a conferma dell’efficacia di un modello che integra formazione e occupabilità.