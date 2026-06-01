Sono 4.800 le offerte di lavoro di Gi Group in estate

Opportunità su tutto il territorio nazionale nei settori: Horeca, Facility, Gdo e Retail, Logistica, Fast Moving Consumer Goods, Customer Care e Metalmeccanica

In vista della stagione estiva, Gi Group sta gestendo 4.800 posizioni aperte rivolte sia a chi è in cerca di un'occupazione stagionale sia a chi desidera cogliere nuove opportunità professionali anche nel lungo periodo. «L’estate è un momento particolarmente dinamico per il mercato del lavoro. Diversi settori registrano un picco di attività e, di conseguenza, cresce in modo significativo la domanda di personale da parte delle aziende. Questo apre opportunità per profili molto diversi: dai più giovani alle prime esperienze, ai lavoratori stagionali - per esempio universitari che vogliono sfruttare il periodo di pausa dalle lezioni per acquisire competenze – fino a candidati e lavoratori con esperienza alla ricerca di nuove opportunità», spiega Giada Donati, Central Delivery Director di Gi Group.

L’elevato dinamismo del mercato del lavoro nella stagione estiva si registra innanzitutto nei settori più coinvolti dai flussi turistici. Nell’Horeca, Gi Group ricerca in tutta Italia 500 profili come addetti alla ristorazione, baristi, camerieri, cuochi, commis di cucina e pizzaioli. Le opportunità sono rivolte a persone con o senza esperienza a cui è richiesta disponibilità part-time/full-time, anche nei week-end e con turni serali. Nel Facility sono invece 200 le posizioni aperte come addetti al controllo accessi, sicurezza non armata, pulizie e receptionist in Lombardia, Piemonte, Liguria, Veneto, Emilia-Romagna, Toscana, Marche, Abruzzo, Puglia e Lazio. Ai candidati e alle candidate sono richieste buone doti relazionali e disponibilità a lavorare full-time e/o part-time su turni.

Nella Grande distribuzione organizzata e nel Retail sono aperte in tutta Italia 500 posizioni per addetti vendita, addetti casse e banconisti GDO. Anche in questo caso le opportunità si rivolgono a persone con o senza esperienza, a cui è richiesta disponibilità part-time o full-time, anche nei fine settimana e nei giorni festivi.

Ulteriori opportunità arrivano dalla Logistica, tra i settori che non si fermano mai, che registra una crescita del 180% rispetto al 2025. Qui Gi Group ricerca 2.800 profili tra magazzinieri, pickeristi, carrellisti/retrattilisti, handler aeroportuali, in particolare in Lombardia, Piemonte, Lazio, Veneto, Emilia-Romagna, Sicilia, Trentino e Liguria. Sono richieste disponibilità ad orario part-time/full-time, al lavoro su turni e/o a giornata a seconda della tipologia di magazzino, a straordinari in periodo di picco, e autonomia nel raggiungere la sede di lavoro.

Nel Fast Moving Consumer Goods, Gi Group ricerca 350 operai agricoli e alimentari in Emilia-Romagna, Puglia, Piemonte e Lombardia. Per queste figure sono richieste disponibilità oraria part-time/full-time, al lavoro su turni e/o a giornata a seconda della tipologia di azienda e autonomia nel raggiungere la sede di lavoro.

Un altro settore che sperimenta un picco della domanda nei mesi estivi è il Customer Care. In questo ambito la ricerca si concentra su 250 addetti customer care inbound soprattutto in Calabria, Puglia, Lombardia, Piemonte, Lazio, Veneto, Sardegna e Sicilia. Per questi profili sono richiesti: diploma superiore/laurea, utilizzo di sistemi informatici, disponibilità part-time, su turni dal lunedì alla domenica, a ore supplementari e a partecipare a una formazione pre-assuntiva di 2/3 settimane così come a lavorare in presenza con possibilità successiva di smart-working.

Anche l’industria Metalmeccanica registra un incremento della richiesta di personale. In questo settore la ricerca riguarda 200 operai elettronici per attività di assemblaggio, utilizzo macchinari e controllo qualità, soprattutto in Lombardia. Per questi profili sono richiesti: diploma tecnico, disponibilità su tre turni a ciclo continuo e autonomia nel raggiungere la sede di lavoro. Per candidati e candidate fuori regione può essere valutato un contributo per l’alloggio.

«L’estate è un ottimo momento in cui cogliere nuove opportunità di lavoro, ma può essere anche l’occasione per intraprendere un percorso formativo, affinare competenze già acquisite o svilupparne di nuove - conclude Donati -. Per questo abbiamo scelto di riproporre, da giugno a settembre 2026, gli Open Day di Gi Group nell’ambito dell’iniziativa Beyond Summer 2026: apri le porte al tuo futuro: appuntamenti dedicati non solo ai più giovani - studenti, diplomandi, laureandi, neodiplomati e neolaureati - in cerca delle prime esperienze lavorative, ma anche a chi desidera valutare nuove opportunità nel mondo del lavoro, intraprendere un percorso di reinserimento o dare nuovo slancio alla propria crescita professionale. Durante gli incontri, le persone potranno confrontarsi direttamente con i nostri recruiter, ricevere consigli personalizzati, conoscere i settori oggi più dinamici e scoprire il valore delle proprie Human Skills, competenze sempre più richieste dalle aziende. Accanto all’orientamento, anche la formazione ha un ruolo centrale nel favorire l’occupabilità delle persone: percorsi strutturati e di qualità permettono infatti di sviluppare competenze concrete e ridurre il gap tra domanda e offerta di lavoro. È a questo bisogno che rispondiamo anche attraverso i programmi del Gi Group Training Hub».