Recruiting Day a Castel Guelfo e Vicolungo

Castel Guelfo The Style Outlets unisce le forze con il Centro per l’Impiego di Imola per un nuovo Recruiting Day, aprendo le porte a talenti che desiderano una carriera nel mondo del retail. Giovedì 11 giugno, dalle 10 alle 18, presso l’ufficio informazioni dell’outlet, le persone interessate a lavorare nei punti vendita del centro potranno scoprire le opportunità di lavoro disponibili e presentare il proprio curriculum. Numerosi i brand aderenti, tra cui Adidas, Calzedonia, Guess e Alice Pizza. Una ventina le posizioni a oggi già aperte, sia con orari full-time che part-time, che spaziano da sales assistant a magazziniere, da store manager ad addetto/a alla ristorazione. Per partecipare è necessario iscriversi 8 giugno. Per il secondo anno consecutivo,unisce le forze con ilper un nuovoaprendo le porte a talenti che desiderano una carriera nel mondo del retail., presso l’ufficio informazioni dell’outlet, le persone interessate a lavorare nei punti vendita del centro potranno scoprire le opportunità di lavoro disponibili e presentare il proprio curriculum., sia con orari full-time che part-time, che spaziano da sales assistant a magazziniere, da store manager ad addetto/a alla ristorazione. Per partecipare è necessario iscriversi a questo link entro l’

Con 110 negozi di marchi italiani e internazionali, l’outlet di Neinver - player leader di settore in Europa - rappresenta un importante polo occupazionale per il territorio. Impegnato da sempre nel facilitare l’incontro tra domanda e offerta di lavoro, grazie a questa iniziativa, Castel Guelfo The Style Outlets continua a supportare i brand nella ricerca di profili adeguati alle proprie necessità e i lavoratori in cerca di occupazione.

Castel Guelfo The Style Outlets si trova a Castel Guelfo (Bologna) in Via del Commercio, 4/2. Il Centro è aperto dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 20 e sabato e domenica dalle 10 alle 20.30.

Mentre Vicolungo The Style Outlets e Agenzia Piemonte Lavoro, l’ente strumentale di Regione Piemonte che coordina i Centri per l’impiego piemontesi, annunciano il Recruiting Day 2026. Dopo il successo delle edizioni passate, giovedì 11 giugno, dalle 10 alle 13, la piazza principale dell’outlet tornerà a ospitare la fiera dedicata a chi desidera una carriera nel mondo del retail, quest'anno con un format rinnovato e ancora più dinamico.

Una trentina i brand aderenti - tra cui Liu Jo Uomo, Calzedonia, Old Wild West, Rituals e Timberland - e numerose le posizioni aperte a tempo determinato e indeterminato, con orari full time e part time. Sales assistant, store manager, store manager assistant e addetto ai punti di ristoro sono alcune delle figure professionali ricercate. Per partecipare è necessario iscriversi 10 giugno. - tra cui- e numerose le posizioni aperte a tempo determinato e indeterminato, con orari full time e part time. Sales assistant, store manager, store manager assistant e addetto ai punti di ristoro sono alcune delle figure professionali ricercate. Per partecipare è necessario iscriversi qui entro il

I colloqui si svolgeranno in modalità speed date: i candidati, suddivisi per settore di interesse (fashion, sport, casa, accessori e F&B), avranno la possibilità di presentarsi ai recruiter e, in caso di esito positivo, verranno ricontattati in un secondo momento per ulteriori approfondimenti.

L’iniziativa si inserisce nel progetto di collaborazione continuativa, patrocinato dal Comune di Vicolungo (Novara) e primo in un outlet in Italia, avviato nel 2024 con l’obiettivo di favorire l’incontro tra domanda e offerta di lavoro nel Centro. Ogni giovedì, presso la Vico Lounge, dalle 10 alle 16, un team di operatori specializzati del Centro per l’impiego di Novara è a disposizione dei brand dell’outlet e delle persone interessate a lavorare presso i punti vendita del centro per supportarli e metterli in contatto.