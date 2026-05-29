Uomini fuori dal lavoro: in Italia sono 2,5 milioni

Gli uomini adulti sono da sempre considerati la categoria vincente del mercato del lavoro. Ed effettivamente lo sono rispetto ai giovani e alle donne, alle quali viene quasi sempre affidato il lavoro di cura. L’identità maschile, si è costruita proprio intorno all’essere “breadwinner”, o in altre parole “colui che guadagna il pane”, generando profonde conseguenze anche per quanto riguarda le aspettative sociali. Non è un caso, allora, che il fenomeno degli uomini adulti inattivi, ovvero che non lavorano e non cercano lavoro, sia quasi invisibile a livello sociale e istituzionale. Eppure, in Italia se ne contano quasi 2 milioni e mezzo.

Si tratta del più basso tasso di attività tra i Paesi dell’Unione europea. Nello specifico, nella fascia d’età compresa tra i 55 e i 64 anni, il tasso di inattività maschile è pari al 25,3%, mentre tra i 25 e i 34 anni si attesta al 17,8%. La ricerca “Imperfetti sconosciuti”, coordinata da Laura Zanfrini, docente dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, ha coinvolto circa 30 ricercatori e offre un'analisi del fenomeno non solo dal punto di vista quantitativo, ma anche storico, psicologico e sociologico.

Lo studio evidenzia cinque profili diversi di uomini inattivi, un numero che fa comprendere quanto il fenomeno sia sfaccettato. La prima categoria sono gli inattivi caregiver, che rappresentano il 10,7% del campione formato da 400 uomini. In questi casi spesso l’inattività è una condizione forzata. Sono uomini con discrete risorse formative e un passato professionale «tipico», anche in impieghi qualificati. Spesso desiderano ricominciare a lavorare non appena possibile e 6 su 10 percepiscono un assegno di accompagnamento.

Poi ci sono gli inabili al lavoro, il 12,3% del campione. In questi casi, l’inattività è una condizione forzata. Il 62,7% di loro ha una bassa scolarizzazione e il 70% vive in una condizione economica inadeguata. Si tratta di un gruppo vulnerabile, sia per le condizioni fisiche legate a problemi di salute, sia per il livello di istruzione e formazione.

Il terzo profilo corrisponde agli inattivi per scelta, anch’esso pari al 12,3%. Si tratta di un gruppo generalmente ben istruito, con circa il 60% di laureati, e spesso in una condizione economica privilegiata. Sono persone che hanno scelto di uscire dal mercato del lavoro rinunciando a professioni spesso qualificate e autonome.

Gli ultimi due profili hanno dimensioni decisamente più significative e allo stesso tempo hanno una composizione più eterogenea. Gli stabilmente inattivi, che corrispondono al 30,8% del campione, sono persone che si ritrovano in quella condizione da molto tempo: oltre i due terzi lo sono da più di cinque anni. Questo però è spesso legato al loro coinvolgimento nell’economia sommersa (il 55,9% dei casi). In oltre la metà dei casi i loro percorsi scolastici sono incompiuti, hanno un’elevata capacità lavorativa, ma in 9 casi su 10 non cercano un lavoro.

Infine, ci sono gli inattivi sfiduciati. Si tratta del cluster più numeroso: il 33,9% del campione. Il 39,8% di loro afferma di non cercare lavoro per via dei tentativi falliti o la mancanza di opportunità e quasi tutti hanno una situazione economica svantaggiata. Anche in questo caso, spesso si tratta di una condizione di lunga durata.