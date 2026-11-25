Portare il mondo del lavoro più vicino ai giovani e creare un confronto diretto tra studenti e aziende per raccontare le opportunità, le trasformazioni e le nuove competenze richieste nel settore dell’ospitalità e della ristorazione. È questo l’obiettivo di Future Horeca, il progetto promosso da Manpower, assieme ad Autogrill - Avolta Italy, Cirfood, Sir-Sistemi italiani ristorazione, SerCar, Sodexo Italia, VOIhotels e molte altre importanti aziende del settore,con il coinvolgimento dell’Apci-Associazione professionale cuochi italiani. L’iniziativa, giunta alla seconda edizione, torna nell’anno scolastico 2026/2027 con un programma di incontri in circa 20 città italiane, rivolti agli iscritti degli istituti alberghieri e professionali Horeca e a universitari dei percorsi di studio legati al turismo, all’economia e al management.

Al centro del progetto ci saranno le RoundTable Horeca Manpower, occasioni di incontro e dialogo nelle quali studentesse e studenti potranno confrontarsi direttamente con rappresentanti delle principali realtà dell’ospitalità e della ristorazione, direttori del personale, professioniste/professionisti e chef. L’obiettivo è andare oltre il tradizionale orientamento e creare un dialogo diretto tra chi si prepara a entrare nel mondo del lavoro e chi, ogni giorno, è chiamato a costruirne il futuro. Ragazze e ragazzi potranno porre domande, condividere aspettative e dubbi, conoscere da vicino i diversi percorsi professionali e confrontarsi sulle competenze necessarie per lavorare e crescere nel settore.

Quello dell’ospitalità e ristorazione è, infatti, tra i comparti più dinamici del Paese in termini di crescita e opportunità: secondo i dati dell’indagine Meos di ManpowerGroup per l’ultimo trimestre dell’anno, le intenzioni di assunzione del settore Horeca registrano una previsione netta pari a +26%. Oggi lavorano nel settore, circa un milione e mezzo di persone, di cui oltre il 60% sono under 40. In Italia ci sono oltre 325mila strutture (Rapporto Fipe 2026), ma il turnover del personale è molto elevato: secondo la ricerca Talent Shortage di ManpowerGroup sono il 76% le aziende del settore che dichiarano di avere difficoltà nel trovare persone per lavorare nella propria impresa.

«Per il secondo anno portiamo Future Horeca nelle scuole e nelle Università italiane con l’obiettivo di creare un confronto sempre più concreto tra giovani e imprese - spiega Stefano Pregel, Sales Senior Manager di Manpower per il settore Horeca -. Il settore dell’ospitalità e della ristorazione ha bisogno di nuove energie, competenze e professionalità, ma allo stesso tempo deve essere in grado di raccontarsi alle nuove generazioni e di comprenderne aspettative e aspirazioni. Per questo riteniamo importante creare occasioni in cui ragazze e ragazzi possano incontrare direttamente le aziende, fare domande, conoscere le professioni e capire quali opportunità di crescita può offrire questo settore. Il confronto diretto permette loro di conoscere meglio il comparto, ma anche alle imprese di ascoltare una generazione che si prepara a entrarvi».

Ogni incontro sarà costruito attorno a un talk centrale, seguito da momenti di confronto tra studentesse/studenti e addette/addetti del settore. Non mancheranno le testimonianze di chef e professioniste/professionisti della ristorazione commerciale, chiamati a raccontare i propri percorsi e le esperienze che li hanno portati a ricoprire ruoli di responsabilità o ad avviare attività imprenditoriali. Ragazze e ragazzi avranno inoltre la possibilità di mettersi alla prova attraverso simulazioni di colloqui di selezione con le aziende presenti. Innovazione, cucina, servizi, accoglienza e nuovi modelli di ospitalità saranno alcuni dei temi al centro del confronto, in un settore in continua evoluzione e nel quale alle competenze tecniche si affiancano capacità relazionali, attenzione al cliente, flessibilità e capacità di lavorare in squadra. Nel corso del progetto, inoltre, le/i giovani saranno coinvolti nello sviluppo di idee ed elaborati dedicati al futuro dell’Horeca, valorizzati nell’ambito delle attività conclusive dell’iniziativa. Il percorso terminerà nella primavera 2027 con un appuntamento nazionale presso il Cirfood District di Reggio Emilia, durante il quale saranno presentati e riconosciuti i lavori realizzati da studentesse e studenti partecipanti.

Lo scorso anno hanno partecipato al progetto oltre 3mila giovani di 24 scuole diverse, con 34 elaborati presentati, di cui nove individuati per partecipare alla giornata finale in cui è stato riconosciuto il loro impegno e i loro risultati.

Con la II edizione di Future Horeca, Manpower rinnova così il proprio impegno nel favorire l’incontro tra formazione e mondo del lavoro, creando occasioni di orientamento e confronto che possano aiutare le/i giovani a conoscere più da vicino un settore caratterizzato da molteplici percorsi professionali e opportunità di crescita.