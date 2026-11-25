Il giro d'affari del Black Friday toccherà in Italia i 4,3 miliardi di euro. È un'opportunità per le piccole e medie imprese e anche per chi cerca un lavoro. Le opportunità riguardano principalmente driver e corrieri full time in possesso di patente B, addetti allo smistamento pacchi con contratti part time al mattino o al pomeriggio (20-24 ore settimanali) e alcune figure di supporto operativo. La Logistica continua a concentrare il maggior numero di offerte, ma quest'anno registriamo una crescita significativa anche in altri comparti, in particolare nel Customer care (+86%) e nel Retail (+34%). Le ricerche si rivolgono sia a persone con esperienza sia a chi si avvicina per la prima volta al mondo del lavoro, offrendo anche a neodiplomati e universitari la possibilità di una prima esperienza professionale. Nel settore della logistica si ricercano figure per i ruoli di addetto al carico e scarico, pickerista, carrellista, retrattilista, magazziniere con e senza patentino per il muletto, preparatore merce, impiegato di magazzino, autista e corriere. Nel comparto Retail, invece, sono migliaia le posizioni aperte come addetto alla vendita e all'allestimento, per le quali è richiesta la predisposizione al contatto con la clientela. A queste si aggiungono le occasioni nella Gdo-Grande distribuzione organizzata come addetto ai banchi specializzati (gastronomia, macelleria, pescheria e forno), cassiere e scaffalista. Le ricerche interessano anche il customer care, con figure da inserire come addetto al customer service inbound e outbound, ruolo per il quale è richiesta la disponibilità a partecipare a percorsi di formazione preassuntiva, online o in presenza. Per quanto riguarda l'ambito Facility e servizi di sicurezza sono invece numerose le posizioni aperte come addetto al controllo accessi, alla sicurezza non armata e alle pulizie.

Secondo l'elaborazione dell’Osservatorio Evolution Forum sulle Pmi, a beneficiarne maggiormente saranno i settori dove il Made in Italy è più forte. «Moda e abbigliamento in testa è selezionato dal 35% dei rispondenti, a seguire Beauty & Healthcare con il 29%, mentre sul gradino più basso del podio Food & Grocery (27%). A seguire gli imprenditori delle nostre pmi sono certi che il Black Friday porterà beneficio anche nei seguenti settori merceologici: Casa e arredamento al 23%, Gioielleria e accessori (19%) e Sport e tempo libero (17%). Come testimoniano anche i nostri dati sul Black Friday, il volume di affari in gioco è enorme. Parliamo di un mercato che se consideriamo tutta la Black Week muoverà miliardi di euro in pochi giorni, con un fatturato pari a tre volte quello di un giorno medio. Per il made in Italy è la finestra migliore per intercettare domanda italiana ed estera, perché il cliente in questo periodo cerca prodotti di qualità, più duraturi e distintivi, non solo il prezzo più basso. Il nesso con le pmi è diretto: sono loro a portare il made in Italy nel mondo, con relazione, competenza e fiducia. Per loro il Black Friday non è solo una vendita, è acquisizione di clienti per i successivi 12 mesi. Non vince chi sconta di più, vince chi è credibile», ha concluso il formatore Gianluca Spadoni, commentando la ricerca relativa a Black Friday e pmi in vista dell’Evolution Forum Day, che si terrà sabato 28 novembre a partire dalle ore 9 a San Patrignano. In oltre 30 anni di carriera, Spadoni ha formato più di 570mila professionisti in tutta Italia. Evolution Forum Day è giunto alla 30esima edizione e in questi anni ha superato i 15.500 partecipanti e ha ospitato oltre 180 celebrità.